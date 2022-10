Poste Italiane in queste settimane sta cercando sportellisti e postini diplomati e dei consulenti laureati. Le domande di lavoro per queste posizioni - che hanno scadenze e requisiti diversi - vanno effettuate sul portale aziendale delle carriere della società.

Poste italiane: la ricerca di sportellisti diplomati

Poste italiane ha avviato la campagna assunzioni di sportellisti diplomati. In particolare, vengono ricercati degli sportellisti bilingue a Bolzano e provincia; per partecipare a questa selezione sono richiesti il diploma e il certificato bilingue.

Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e l'annuncio scade a fine anno.

L'azienda ricerca anche addetti per lo sportello multietnico. In particolare vengono attualmente ricercati degli sportellisti esperti in lingua inglese a Milano, Torino e Palermo, in lingua araba a Milano e Torino, e infine in lingua cinese a Milano. Per potersi candidare occorre aver conseguito un diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o a 42/60.

Ciascun annuncio scade il 30 novembre. Gli sportellisti scelti promuoveranno e venderanno i servizi postali, attueranno le procedure secondo gli standard previsti dall'azienda e assisteranno la clientela. Tali assunzioni saranno a tempo indeterminato.

La ricerca di consulenti laureati

Poste italiane necessita di consulenti laureati con il compito di seguire la clientela assegnata e contribuire al fatturato aziendale. Il candidato ideale dovrà avere buone abilità comunicative. I soggetti selezionati verranno contattati per partecipare a un incontro online in cui verrà presentato il lavoro del consulente.

Chi passerà la selezione diventerà a tutti gli effetti dipendente e potrà lavorare in una delle seguenti sedi: Bergamo, Brescia, Belluno, Como, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Imperia, Lucca, Mantova, Lecco, Monza Brianza, Novara, Piacenza, Reggio Emilia, Pordenone, Trento, Treviso, Udine, Savona, Verbania Cusio Ossola, Varese e Vicenza.

La domanda di lavoro va effettuata entro fine novembre.

La selezione dei postini

In merito alla selezione dei postini, il personale ricercato da Poste Italiane dovrà avere un diploma di scuola superiore e la patente B. Solo per la provincia di Bolzano è necessario anche il certificato bilingue.

I soggetti prescelti, dovranno sostenere un test logico online e infine la prova del motomezzo 125 cc carico di posta. Tale figura è ricercata in tutta Italia entro il 31 ottobre e una volta assunti si lavorerà a tempo determinato in base ai bisogni della filiale.

Le candidature online

Le candidature online per le offerte di lavoro succitate vanno effettuate sul portale aziendale delle carriere. Infatti, digitando 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccando sul link che compare, si aprirà tale portale.

Basterà cliccare su 'Posizioni aperte' in fondo alla pagina principale per accedere all'elenco di tutti gli annunci, compresi quelli descritti sopra. Non resta che cliccare l'annuncio preferito, leggerne le caratteristiche e utilizzare il pulsante che consente di inviare il curriculum.