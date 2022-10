Ferrovie seleziona diplomati e laureati per lavoro d'ufficio a tempo indeterminato. In particolare, i diplomati potranno ricoprire il ruolo di assistente esecutivo o responsabile di stazione; mentre i laureati parteciperanno alle selezioni degli assistenti ai lavori e di un esperto risorse comunitarie. Candidature online sul portale del lavoro entro determinate scadenze.

Ferrovie: lavoro d'ufficio a tempo indeterminato come assistente esecutivo

Per lavoro d'ufficio a tempo indeterminato, Ferrovie ha bisogno di un assistente esecutivo. Tale figura gestirà gli appuntamenti del responsabile, i viaggi di lavoro, le mail, la posta, le telefonate e i rapporti con gli interlocutori nazionali ed esteri.

Possono candidarsi i diplomati del liceo con 2 anni di esperienza nel ruolo e conoscenza dell'inglese. Si lavorerà a Roma e la domanda di lavoro va inviata entro il 15 novembre.

Ferrovie seleziona diplomati per il ruolo di responsabile di stazione a tempo indeterminato

Ferrovie sta cercando diplomati da impiegare come responsabile di stazione a tempo indeterminato. Il lavoratore gestirà le infrastrutture della stazione assegnata assicurando il corretto uso degli spazi, servizi di qualità, il rispetto del contratto da parte dell'impresa che attua i lavori di manutenzione. Il neo assunto gestirà anche i problemi che possono incorrere nella stazione in collaborazione con gli enti territoriali. I requisiti richiesti per svolgere il lavoro sono: diploma tecnico, esperienza a livello di cantiere e impianti, conoscenza delle norme di settore, di Office e dell'inglese.

Il responsabile gestirà la stazione di Palermo e l'annuncio non riporta una scadenza per candidarsi.

Ferrovie ricerca laureati come assistenti ai lavori a tempo indeterminato

Ferrovie ha indetto la selezione di assistenti ai lavori laureati da inserire a tempo indeterminato. I candidati idonei controlleranno l'esecuzione dei lavori, redigeranno la contabilità delle opere e delle materie prime utilizzate e collaboreranno con il proprio responsabile fino alla fase di collaudo.

L'incarico richiede una laurea in ingegneria elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni, meccanica, aerospaziale, informatica o nel campo dell'automazione. Titolo di studio conseguito nei 3 anni prima oppure da conseguire entro la fine dell'anno in corso. L'azienda precisa che ci sarà la possibilità di un apprendistato prima dell'assunzione definitiva.

L'annuncio scade l'11 novembre e le sedi di lavoro saranno Bologna, Milano e Firenze.

Lavoro d'ufficio a tempo indeterminato come esperto risorse comunitarie

Previsto lavoro d'ufficio a tempo indeterminato anche per un esperto risorse comunitarie. Lo specialista in questione individuerà le opere finanziabili, farà proposte di partecipazione ai bandi europei di finanziamento, collaborerà alla registrazione delle spese sostenute e al controllo delle attività. Potranno candidarsi i laureati in materie economiche, con esperienza nel campo, conoscenza delle norme comunitarie di riferimento, della gestione dei contributi europei, di Office, Sap e dell'inglese. Il luogo di lavoro sarà Roma e si potrà inviare il curriculum entro il 14 novembre.

Come inviare la domanda di lavoro

La domanda di lavoro può essere inviata esclusivamente tramite il sito aziendale delle carriere. Per accedervi sarà necessario digitare 'Ferrovie lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link al sito. All'interno di quest'ultimo basterà cliccare su 'campagne di ricerca' per consultare direttamente tutte le posizioni aperte, comprese le quattro offerte di lavoro di cui si è parlato. Non resta che scegliere la posizione di interesse, leggerne i dettagli e candidarsi usando l'apposito pulsante.