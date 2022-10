Ferrovie dello Stato sta cercando diplomati senza esperienza da assumere per diversi ruoli professionali. In particolare Fs italiane ha aperto le selezioni per macchinisti, capitreno e customer advisor. Le domande di candidatura devono essere presentate entro il 4 e il 7 novembre in modalità telematica mediante il sito ufficiale del gruppo nella sezione "Lavora con noi".

Ferrovie dello Stato lavoro: selezioni aperte per macchinisti

Trenitalia ha avviato le selezioni per diplomati da impiegare come macchinisti. Le risorse non devono aver maturato particolari esperienze lavorative, perché inizialmente saranno inserite con un contratto di apprendistato, pertanto riceveranno la giusta formazione al fine di esplicare le funzioni richieste.

L'offerta di lavoro ha come sede l'Emilia Romagna, nella provincia di Bologna, con alcune estensioni verso Veneto, Liguria, Piemonte, Toscana e Marche e Lombardia. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito scientifico (elettronico, meccanico, informatico), avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenza nella regione in cui si lavorerà. Le domande per partecipare alla selezione di Trenitalia devono essere inoltrate entro e non oltre il 7 novembre 2022 mediante il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato.

Trenitalia cerca capitreno e customer advisor

Il gruppo Fs italiane ha aperto le sue posizioni per capitreno e customer advisor senza esperienza da assumere con contratto di apprendistato.

Il capotreno è il punto di riferimento per i viaggiatori del treno, controlla i titoli di viaggio dei passeggeri, provvedendo all'eventuale regolarizzazione. Questa figura si occupa inoltre di accogliere i passeggeri sul treno, dare loro indicazioni, informandoli con chiarezza e in modo professionale. Le sedi di lavoro disponibili per capitreno sono Emilia Romagna e Lombardia.

Il customer advisor cura i servizi a terra, al fine garantire ai clienti un'esperienza di eccellenza in stazione: accoglie e orienta la clientela in stazione, anche in caso di criticità. La sede del lavoro è la Lombardia.

Per candidarsi alle suddette Offerte di lavoro è necessario avere un diploma di scuola superiore, un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, conoscere la lingua inglese (livello B2) ed essere residenti nella regione in cui lavoreranno.

La scadenza per candidarsi in Lombardia come capotreno e customer advisor è fissata al 4 novembre. Gli aspiranti capitreno che vogliono candidarsi per l'Emilia Romagna, invece, hanno la possibilità di inviare la domanda fino al 7 novembre 2022.