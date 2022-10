Italo continua a selezionare diplomati per il ruolo di segretario d'azienda e laureati come junior e senior controller. I candidati potranno partecipare alle selezioni facendo domanda di lavoro online tramite la pagina aziendale delle carriere. Non ci sono scadenze per inviare il curriculum e, una volta assunti, il lavoro d'ufficio dovrà essere svolto a Roma.

Italo: lavoro in ufficio come segretario d'azienda

La figura del segretario d'azienda ricercata da Italo comporta la selezione di diplomati. Il lavoro in ufficio prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: calendarizzazione degli appuntamenti della direzione, redazione di un verbale o traduzione di un discorso avvenuto all'interno di una riunione, gestione delle email e dei rapporti con le entità interne ed esterne alla società.

Il segretario da scegliere dovrà avere un diploma di scuola superiore, 3 anni di esperienza, conoscenza di Office, dell'inglese, puntualità, precisione e flessibilità. Lo stipendio sarà adeguato alle proprie capacità.

Italo: assunzioni di junior e senior controller laureati

Il junior controller assunto da Italo collaborerà con l'esperto in carica per consolidare i dati pianificati e quelli di bilancio. Dunque avrà un ruolo importante nella redazione del piano aziendale, dei rapporti periodici sulle performance e nell'analizzare i progetti. Si selezionano laureati economici, statistici o in ingegneria gestionale, con 3 anni di esperienza in questo business, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese.

Il lavoratore verrà adeguatamente remunerato.

Il senior controller idoneo, oltre a svolgere le operazioni eseguite dalla figura junior, effettuerà il controllo delle procedure d'azienda, della contabilità e assicurerà l'efficienza del modello utilizzato per realizzare il controllo stesso. A livello di requisiti richiesti, questa posizione differisce da quella precedente perché prevede l'assunzione di personale con almeno 4 anni di esperienza nel campo della pianificazione.

Anche in questo caso, il compenso corrisponderà al grado di competenza del candidato.

Candidature online nella pagina delle carriere di Italo

Le candidature online alle tre offerte di lavoro in questione si possono effettuare nella pagina delle carriere di Italo. Se si digita 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca e si clicca il link corrispondente, si potrà entrare nella pagina citata.

Al suo interno, basterà un click su 'Selezioni personale di staff' per ottenere l'elenco di tutte le posizioni dedicate al lavoro in ufficio, tra cui le tre in questione. Qualsiasi posizione scelta contiene una descrizione della stessa più il modulo digitale per inviare la candidatura e il curriculum.