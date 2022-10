Per lavorare come sportellisti presso Poste Italiane c'è ancora un mese di tempo per inviare la propria domanda di partecipazione. Gli assunti avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La raccolta delle domande si concluderà il prossimo 30 novembre: nell'arco di queste ultime settimane, chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti specificatamente richiesti potrà inoltrare la propria richiesta, in modalità esclusivamente online.

Contratti a tempo indeterminato per chi ha conoscenza delle lingue

La ricerca di nuovi sportellisti è rivolta in particolare verso coloro che abbiano conoscenza di una delle tre lingue straniere indicate negli annunci, ovvero:

inglese;

cinese;

arabo.

Le assunzioni, infatti, sono funzionali a rafforzare il comparto multietnico della società.

Oltre alla conoscenza della lingua, non sono richiesti ulteriori requisiti particolarmente articolati, se non il possesso del diploma superiore, ottenuto con punteggio di almeno 70 su 100. L'eventuale possesso della laurea e un punteggio alla maturità maggiore rispetto a quello richiesto, potrà essere eventualmente valutato come requisito preferenziale.

Coloro che supereranno la selezione con successo verranno introdotti in azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte di un impegno full time. Le sedi per le quali ci si può candidare per questa posizione sono quelle site nelle città di Milano, Torino e Palermo; nello specifico, si ricercano sportellisti che sappiano parlare inglese a Milano, Torino e Palermo, che parlino l'arabo a Milano e Torino e il cinese a Milano.

Come candidarsi online

Come già specificato all'inizio di questo articolo, le candidature a Poste Italiane dovranno essere presentate online, entro il 30 novembre. Per farlo, bisognerà aprire l'annuncio di proprio interesse e cliccare sul pulsante azzurro recante la scritta "Invia candidatura ora": a quel punto, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo email, sul quale si riceverà un codice per autenticarsi.

Una volta inserito questo codice, si potrà procedere con l'inserimento dei dati: dovranno essere inseriti dapprima i dati anagrafici, poi eventualmente caricato il proprio CV o altri allegati ed infine si potrà confermare o modificare la cronologia di istruzione e lavoro, già inserita in fase di registrazione. A seguire, sarà richiesto al candidato di esprimere le proprie preferenze, come disponibilità a trasferte, alla mobilità, al contratto a tempo determinato, al contratto part-time, a lavorare su turni. Una volta completati tutti i passaggi, sarà possibile confermare la domanda e inviarla.