Concorso maxi in arrivo entro la fine del 2022 all'Agenzia delle entrate: nel bando saranno inclusi in tutto 2.500 posti per funzionari più altri 130 posti per profili di tipo tecnico. Lo ha reso noto la stessa Agenzia delle entrate presentando il piano di reclutamento del biennio 2022-2023. Saranno tre, in particolare, i profili che saranno messi a concorso: oltre ai tecnici - architetti e ingegneri - i bandi di fine anno riguarderanno soprattutto funzionari in ambito tributario, giuridico e legale: si tratterà di profili di funzionari tributari, esperti per i servizi delle pubblicità immobiliari e addetti a varie attività legali, tra le quali rientrano anche la lotta alla corruzione e la sicurezza sui posti di lavoro.

Maxi concorso Entrate, bando in uscita entro fine 2022: ecco quali sono i posti

Il maxi concorso all'Agenzia delle entrate in uscita entro fine 2022 per 2.500 posti totali prevede l'identificazione di tre distinte categorie per le quali non è stata ancora individuata la ripartizione interna dei posti. Il bando in arrivo comprenderà come primo profilo quello dei funzionari tributari. Si potranno candidare coloro che hanno una laurea nelle materie economiche e giuridiche. Le assunzioni riguarderanno esperti nelle materie fiscali con conoscenze specifiche negli ambiti tributari e di contabilità aziendale. Le attività degli assunti prevedono mansioni di accertamento fiscale, di assistenza ai contribuenti e di indirizzo e coordinamento alla lotta all'evasione fiscale.

Un secondo profilo dei nuovi concorsi pubblici all'Agenzia delle entrate mirerà alle assunzioni di funzionari addetti alla pubblicità immobiliare. Servirà la laurea in materie giuridiche e le attività degli assunti riguarderanno prevalentemente le formalità, le ipoteche e le ispezioni ipotecarie.

Concorsi Agenzia delle entrate 2022: oltre al bando funzionari tributari, anche 130 posti per ingegneri e architetti

Infine il nuovo concorso all'Agenzia delle entrate prevederà il massiccio reclutamento di funzionari che siano esperti di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, del codice dell'amministrazione digitale e della protezione dei dati, delle questioni relative alla sicurezza e alla salute sui posti di lavoro, ma saranno richieste anche competenze in materia di trasparenza e di anti corruzione.

Entro la fine del 2022 uscirà anche il bando di concorso relativo ai 130 posti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per i tecnici. Il concorso sarà mirato alle assunzioni di ingegneri e architetti che siano iscritti alla sezione "A" del relativo Albo.