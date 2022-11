Sono attivi numerosi concorsi pubblici con scadenza a novembre 2022. Tra essi, quelli indetti dalla Pubblica Amministrazione, Inps, Invalsi, Forze Armate e non solo. I bandi si rivolgono a candidati diplomati e laureati e anche a coloro che posseggono la licenza media. Sono attive selezioni anche per chi non ha esperienza pregressa e concorsi che non prevedono limiti di età. A seconda dei bandi, i contratti offerti sono a tempo determinato o indeterminato. Di seguito tutte le informazioni e le date entro le quali presentare domanda di partecipazione.

Concorsi attivi mese di novembre 2022

Tra i Concorsi Pubblici attivi a novembre 2022, c'è quello indetto dai Centri per l'impiego della Città Metropolitana a Milano. Sono disponibili 120 posti per operatori del mercato del lavoro. Le sedi sono ubicate nelle provincie di Lodi, Pavia e Milano. La domanda va presentata entro il 24 novembre 2022.

Ingegneri e architetti possono partecipare al Concorso INPS. Il contratto è a tempo indeterminato e i 38 professionisti saranno inseriti in diverse sedi su territorio nazionale. Domanda di ammissione entro il 28 novembre 2022.

Ottime opportunità di lavoro anche per chi desidera lavorare presso il ministero della Giustizia, che offre 104 posti di lavoro per funzionari a tempo indeterminato.

I candidati devono inviare la domanda entro e non oltre il 24 novembre 2022.

Presso ICT sono aperte le selezioni per 60 diplomati che si occupino di cybersicurezza. Le candidature vanno inviate entro il 28 novembre e il contratto di lavoro offerto è a tempo pieno e indeterminato.

Concorso ministero della Giustizia: posti anche per chi ha laurea in Giurisprudenza

Il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso per magistrati ordinari 2022, mettendo a disposizione ben 400 posti. Possono partecipare anche coloro che hanno laurea in Giurisprudenza senza scuole di specializzazione. Domande entro il 21/11.

Inoltre, ci sono 60 posti per personale amministrativo che verrà assunto a tempo indeterminato tramite concorso indetto dalla Corte dei Conti. In questo caso, la scadenza per le domande è fissata al 20 dicembre.

Concorso Polizia di Stato e Vigili del Fuoco

Il ministero dell'Interno ha indetto il concorso per la Polizia di Stato 2022, rivolto a 1188 allievi agenti in possesso di diploma. La candidatura va inviata entro il 3 novembre. Entro il 28 novembre si può invece presentare domanda per il bando delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

La data ultima per presentare la domanda di ammissione al concorso per atleti Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria è stata fissata al 20 novembre 2022.

Infine, i Vigili del Fuoco Fiamme Rosse recluteranno atleti per il proprio corpo. La domanda va presentata entro e non oltre il 17 novembre 2022.

Concorsi per chi ha licenza media: assunzioni a tempo indeterminato entro il 24 novembre

Ci sono opportunità di lavoro anche per coloro che sono in possesso della licenza media. La sede di lavoro è Crotone, presso il Comune. Sul sito di riferimento è possibile consultare il bando integrale, nel quale sono indicati i ruoli per i quali serve la sola licenza media.

Da segnalare anche il concorso indetto da INVALSI per collaboratori tecnici in possesso di diploma. Il contratto è a tempo indeterminato e la domanda è da inviare entro il 17 novembre 2022.

Concorsi settore sanità in scadenza a novembre 2022

Nuove assunzioni nel comparto sanitario. Al “Fatebenefratelli Sacco” di Milano si cercano venti tecnici sanitari di laboratorio biomedico. La domanda va inviata entro il 24 novembre 2022.

Per gli OSS, possibilità di assunzione presso la Casa di Riposo Gian Antonio Campostrini, in provincia di Verona, da assumere a tempo indeterminato. Candidature entro il 21/11.

A breve scade il concorso INPS a tempo indeterminato per 62 medici. C'è tempo fino al 4 novembre per presentare la propria candidatura.