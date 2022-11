Proseguono le selezioni di portalettere da parte di Poste Italiane: nella giornata di oggi, infatti, l'azienda ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro funzionale al reclutamento di nuove unità da impiegare come portalettere.

Si tratta di una selezione avviata già da diverse settimane e che coinvolge candidati provenienti da tutta Italia che abbiano interesse ad entrare in poste Italiane con la qualifica di Postino.

Come avvenuto anche nei casi precedenti, le candidature dovranno essere presentate in via telematica utilizzando il form messo a disposizione dei candidati sul sito web di Poste.

Caratteristiche del contratto offerto

Coloro che supereranno positivamente il processo di selezione, saranno impiegati come portalettere con contratto di lavoro a tempo determinato.

La quantità delle assunzioni sarà legata ovviamente alle esigenze della società e lo stesso varrà per quanto riguarda la durata dei contratti.

Poste Italiane, che si occupa di servizi finanziari e legati al settore della comunicazione in tutta Italia, possiede sedi diffuse su tutto il territorio nazionale e la ricerca di postini recentemente avviata, infatti, le riguarda tutti. Le domande, dunque, potranno riguardare tutte le regioni, ma ciascuno potrà esprimere solo una destinazione di preferenza.

Requisiti per concorrere all'assegnazione di un posto da portalettere

Fatto salvo per il patentino attestante la conoscenza del tedesco richiesto per gli uffici postali siti in provincia di Bolzano, per partecipare alla selezione in oggetto non si necessita di particolari requisiti di natura tecnica o professionale.

Come riportato nell'annuncio pubblicato sul sito, infatti, saranno sufficienti il diploma superiore e il possesso della patente B, necessaria per la guida del mezzo di trasporto che, tra l'altro, costituirà oggetto di valutazione durante la fase di selezione.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno pervenire in modalità esclusivamente online, attraverso il sito della società.

Ciascuno, dunque, dovrà recarsi nella sezione recruiting del sito di Poste e cliccare sull'annuncio inerente alla figura di portalettere: una volta aperto, bisognerà cliccare sul pulsante "invia candidatura ora" posto nella parte in basso.

A questo punto, previa registrazione al sistema, sarà richiesto all'aspirante postino di inserire la propria mail, sulla quale sarà inviato un codice di identificazione personale che, una volta inserito nel form della candidatura, permetterà al candidato di procedere con l'inserimento dei propri dati.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2022.