Nuovi aumenti degli stipendi agli insegnanti derivanti dal rinnovo del contratto della Scuola sono previsti a decorrere dal cedolino di gennaio 2023 con le nuove risorse da stanziare nella legge di Bilancio di fine anno. Con il rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione 2019-2021, il personale scolastico ha visto incrementarsi le buste paga dal prossimo dicembre, mediamente di 101 euro per i docenti e di 98 euro per gli impiegati Ata. Ma con la nuova Manovra si punterà a salire ancora con gli stipendi fino ad arrivare ad aumenti medi di 124 euro rispetto alle retribuzioni che verranno pagate fino al corrente mese di novembre.

Per i docenti con più anni di servizio nella scuola l'aumento totale sarà di 139 euro lordi, più - per tutti - gli arretrati variabili tra i 2.232 e i 3.777 euro che verranno corrisposti a dicembre 2022.

Nuovi aumenti stipendi scuola dicembre 2022 e bonus contributivo anche nel 2023

I nuovi aumenti degli stipendi per il personale della scuola verranno inclusi nella legge di Bilancio 2023. Oltre agli incrementi delle buste paga a decorrere dal cedolino di dicembre 2022, infatti, con la Manovra di fine anno verranno assegnate ulteriori risorse per l'aumento delle retribuzioni del personale scolastico, tra le quali quelle relative al fondo della professione del docente pari a 300 milioni di euro, più i 100 milioni già stanziati con il decreto "Aiuti-quater".

Questi ultimi fondi saranno ripartiti per 85,8 milioni a favore degli insegnanti e per 14,2 milioni per il personale Ata. Pertanto, se nella busta paga di dicembre 2022, docenti e Ata inizieranno a percepire la quota più consistente del rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione - pari rispettivamente a 101 e a 98 euro lordi - i nuovi aumenti saranno previsti a decorrere dal cedolino di gennaio 2023.

Inoltre, con il nuovo anno il governo guidato da Giorgia Meloni dovrebbe confermare il bonus contributivo del 2%, in vigore già durante il 2022, con lo stanziamento di circa 3,5-3,8 miliardi di euro a favore delle retribuzioni fino a 35mila euro all'anno riguardanti la maggior parte del personale della scuola.

Scuola infanzia, primaria e Ata, ecco quali sono gli aumenti stipendi nei cedolini di dicembre 2022 e gennaio 2023

Per effetto dei soli aumenti degli stipendi del rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione 2019-2021, i docenti di scuola arriveranno a prendere nel cedolino di dicembre 2022 dai 70 ai 118 euro mensili lordi in più (101 euro medi). La classe di chi prenderà meno è quella dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, con anni di servizio da zero a otto: se prima del rinnovo del contratto la retribuzione di base era di 1.678,40 euro, nel cedolino di dicembre 2022 lo stipendio passerà a 1.748,30 euro fino ad arrivare a 1767,50 euro a gennaio prossimo. Per i docenti con più anni di servizio (da 35 in su) la retribuzione passerà dai 2.451,70 euro lordi ai 2.575,8 euro, già comprensivi degli aumenti di 20 euro di gennaio 2023.

Per gli altri docenti delle scuole dell'infanzia e primaria gli aumenti totale - a decorrere dal cedolino di gennaio 2023 - saranno compresi tra i 96 e i 120 euro lordi mensili a seconda degli anni di servizio nella scuola.

Scuola superiore, ecco quanto avranno di più gli insegnanti con gli aumenti degli stipendi 2022

Andrà meglio agli insegnanti di scuola media, il cui stipendio per chi ha, ad esempio, dai 9 ai 14 anni di servizio, passerà dai 2.034,80 euro di novembre 2002 ai 2.118 euro del cedolino di dicembre 2022 ai 2.137,90 euro di gennaio 2023, con un aumento complessivo di 103 euro lordi mensili. Per i docenti delle medie da 15 a 20 anni di servizio, l'aumento totale sarà di 112 euro, per quelli da 21 a 27 anni di 119 euro, per quelli da 28 a 34 anni di servizio di 129 e per quelli di oltre 35 anni di servizio di 134 euro.

Gli insegnanti assunti da poco (da zero a otto anni di servizio) avranno in più 95 euro (76 a dicembre 2022).

Per i docenti delle scuole superiori si parte dagli aumenti degli stipendi lordi di 76 euro a dicembre 2022 (da zero a otto anni di servizio) e di 95 euro a gennaio 2023 (con stipendi mensili che passeranno da 1.820 a 1.915 euro), per continuare con incrementi totali di 105 euro lordi (da 9 a 14 anni di servizio), di 115 euro (da 15 a 20 anni), di 125 euro (21-27 anni), di 134 euro da 28 a 34 anni di servizio.

I maggiori aumenti degli stipendi spetteranno ai docenti delle scuole superiori da 35 anni di servizio che percepiranno 118 euro in più nel cedolino di dicembre 2022 e 139 euro in più a partire da gennaio 2023.