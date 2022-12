Poste italiane ricerca responsabili nell'ambito delle spedizioni e dei corrieri, che gestiscano tutti gli aspetti inerenti alla logistica. I neoassunti stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con la società italiana di corrispondenza, lavorando in sinergia con professionisti competenti e altamente specializzati in questo settore, nelle sedi ubicate in provincia di Pavia, Bologna e Pisa. Per inviare la domanda di candidatura bisogna rispettare le scadenze richieste dalla selezione e seguire le indicazioni riportate alla fine dell'articolo.

Quali mansioni specifiche prevede la posizione di Responsabile delle operazioni di logistica e corrieri

I futuri Responsabili delle operazioni dovranno essere professionisti che abbiano maturato esperienza nel settore della logistica per essere assunti in SDA Express Courier. In particolare le risorse si occuperanno di garantire il corretto funzionamento della filiale o della sede logistica di competenza. Inoltre dovranno coordinare i lavoratori impiegati nel settore e gestire le attività operative e amministrative con una particolare attenzione nei confronti dei tempi da rispettare e degli standard qualitativi di servizio prospettati ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti.

I requisiti per candidarsi nell'area logistica e dei corrieri

Per candidarsi, gli aspiranti devono possedere determinati requisiti: in primis le risorse dovranno dimostrare di possedere una notevole esperienza maturata nel settore della logistica e del corriere espresso e poi avere una buona conoscenza dell’applicativo Excel e degli altri applicativi del pacchetto Office; infine i neoassunti conosceranno i principali applicativi specialistici del settore, ovvero AutoCAD e VMS, e padroneggeranno il settore delle lean manufacturing, applicate ad attività di analisi e ottimizzazione di processi.

Come inviare la domanda di candidatura come Responsabile e la scadenza prevista dalla selezione

Per candidarsi vi è una data di scadenza, infatti gli aspiranti potranno inviare la domanda in via telematica entro e non oltre il 31 gennaio 2022. La domanda di candidatura deve essere inoltrata sul sito ufficiale di Poste italiane, all'indirizzo "posteitaliane.it", nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

Dopo aver selezionato la posizione di "Responsabile delle operazioni", o in inglese "Operation manager", bisogna cliccare su "Invia candidatura ora" e infine inserire tutti i dati richiesti nel form appositamente creato.