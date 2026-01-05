Stop al doppio appuntamento giornaliero con La forza di una donna a partire da mercoledì 7 gennaio. Mediaset ha infatti deciso di cancellare la puntata delle 18:10, lasciando solo quella delle 16:05. Resta invece confermato l'appuntamento del sabato pomeriggio che vede la messa in onda di una puntata della durata di un'ora circa e che fa da traino a Verissimo.

Stop al doppio appuntamento dal 7/01: salta la puntata delle 18:10

La programmazione della soap Tv La forza di una donna subirà modifiche significative a partire da mercoledì 7 gennaio in concomitanza con il ritorno su Canale 5 di Uomini e donne e del quotidiano di Amici dopo la pausa natalizia.

A partire da tale data gli episodi giornalieri della dizi turco non saranno più dovuti come è stato nelle ultime settimane: Mediaset ha infatti deciso di sospendere la messa in onda della puntata delle 18:10 per dare più spazio a Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi che andrà quindi in onda dalle 16:55 alle 18:40, lasciando poi spazio a Caduta libera di Max Giusti. Ne consegue che La forza di una donna andra in onda con una sola puntata giornaliera che occuperà la fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:25 circa, subito prima del daily di Amici.

La forza di una donna confermata il sabato pomeriggio

Se dal lunedì al venerdì le vicende di Bahar andranno in onda con puntate di soli 20 minuti al giorno, il sabato invece verrà trasmessa una puntata più lunga che occuperà lo slot orario che va dalle 15:30 alle 16:30, facendo da traino alla puntata di Verissimo di Silvia Toffanin.

L'esperimento del doppio appuntamento giornaliero, che era nato per aiutare gli ascolti di Caduta libera, giunge al termine dopo sole poche settimane. Nonostante il traino de La forza di una donna, gli ascolti del quiz pre-serale di Max Giusti non sono migliorati e per questo Mediaset ha deciso di tornare alla programmazione precedente, riportando Dentro la notizia alla sua collocazione originaria.

La forza di una donna tra il 20 e il 22% di share

Nonostante i continui cambi di palinsesto La forza di una donna continua a far esistere ascolti eccellenti. Basti pensare che durante tutte le festività natalizie la dizi ha catturato giornalmente l'attenzione di 2 milioni di telespettatori per uno share tra il 20 e il 22% .

Numeri che potrebbero crescere ulteriormente in vista del finale della seconda stagione che andrà in onda tra poche settimane su Canale 5. Un finale di stagione ricco di colpi di scena ed eventi destinati a cambiare per sempre le vicende legate a Bahar e alla sua famiglia. Le anticipazioni rivelano infatti che quattro personaggi chiave perderanno la vita nelle scene finali della seconda stagione: Suat, Nezir, Azmi e Hatice.