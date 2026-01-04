Gennaio entra nel vivo e il calciomercato comincia a parlare con la voce dei fatti. Dopo una fase iniziale di studio e manovre sotto traccia, la giornata di ieri ha segnato un’accelerazione netta, con una raffica di ufficialità e trattative che confermano come i club, dalla Serie B alla Serie C, abbiano deciso di scoprire le carte. È il momento delle scelte, delle correzioni di rotta e degli investimenti mirati: chi per rilanciarsi, chi per consolidare, chi per inseguire obiettivi ambiziosi.

A prendersi la scena non sono stati solo i nuovi deferimenti arrivati in Serie C, ma sono state soprattutto le operazioni già chiuse e depositate, che hanno dato concretezza a un mercato spesso fatto di voci.

Spicca l’annuncio ufficiale della Sampdoria, che ha accolto Brunori, ma non è da meno il lavoro di club come Giugliano, protagonista assoluto con una serie di innesti definiti: Pedro Justiniano a titolo definitivo, l’arrivo di Volpe e quello di Ciro Panico, senza dimenticare un’ulteriore operazione ormai in dirittura d’arrivo. Segnali chiari di un progetto che vuole crescere subito.

Movimenti concreti anche per Salernitana, Guidonia, Spezia e Juve Stabia, tutte protagoniste di ufficialità che raccontano un mercato operativo e senza tentennamenti, mentre il Foggia ha rinforzato l’attacco con l’arrivo di Luca Nocerino. Sullo sfondo, ma non meno rilevanti, le trattative che stanno prendendo forma: Nicolussi Caviglia in uscita dalla Fiorentina con Venezia e Cagliari vigili, il Bari che lavora su più tavoli per il centrocampo e l’attacco, il Mantova vicino a chiudere per Vicari e il Pescara attento a cogliere l’occasione Sardo.

Il messaggio che arriva è chiaro: il mercato di gennaio non è più solo attesa, ma azione, e la giornata di ieri lo ha dimostrato senza mezzi termini. Chi ha mosso ora potrebbe aver già messo un mattone decisivo sulla propria stagione. Gli altri sono avvisati.

Calciomercato in diretta: 4 gennaio