Nuove opportunità di lavoro nella zona di Catania per chi è appassionato di sport, ma non solo: due aziende come Nike e Decathlon stanno infatti ricercando dei candidati per le posizioni aperte rispettivamente come part time Athlete e come assistente alle vendite.

La posizione aperta in Decathlon

Decathlon, azienda francese di abbigliamento sportivo e materiale dedicato agli sport, sta cercando lavoratori per la filiale situata all'interno del Centro commerciale "Porte di Catania", poco distante dall'Aeroporto Vincenzo Bellini.

In particolare la società è alla ricerca di un assistente alle vendite per l'inserimento nel settore Ciclismo/Laboratorio.

L'annuncio recita: “Cerchiamo appassionati riconosciuti sulla pratica di ciclismo, stradale e mountain bike, ed anche esperti nella manutenzione delle biciclette”.

Per essere ammessi al colloquio e poter partecipare alla selezione, sarà fondamentale “la pratica/esperienza nelle mansioni suddette e la conoscenza basilare dell'inglese”.

L'azienda conclude l'annuncio avvertendo che “non verranno considerate candidature senza esperienza pregressa sulla vendita, sulla manutenzione e sulla riparazione delle bici”.

Decathlon offre un contratto a tempo determinato della durata di due mese, con un part time misto complessivo di 20 ore settimanali.

Per le candidature occorre consultare direttamente la sezione Careers di Decathlon.

La posizione aperta in Nike

La secondo posizione aperta nella zona di Catania è per Nike, la catena statunitense di abbigliamento dedicata agli sportivi di tutte le età.

L'azienda sta cercando un part time Athlete per il suo punto vendita nella città di Catania.

L'annuncio dell'azienda recita: “La missione del candidato sarà quella di offrire al cliente un’esperienza eccellente dimostrando competenza nel riconoscere le esigenze del singolo e presentare un repertorio completo con i prodotti ed i servizi firmati Nike, in modo da fornire al cliente quello che gli potrebbe servire per connettersi, allenare il proprio corpo e gareggiare con convinzione verso i propri obiettivi”.

I requisiti necessari per presentare la propria candidatura sono: almeno un anno di esperienza nel servizio clientela, passione per l'azienda, capacità di calcolo basilari, capacità comunicative sia verbali che scritte, capacità di lavoro in team in ambiente dinamico e di servire il cliente con professionalità.

Per informazioni e per presentare la propria candidatura è necessario accedere alla sezione "Jobs" sul sito ufficiale della Nike.