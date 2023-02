Tecnomat sta cercando addetti vendita, alla logistica e alla cassa in tutti i suoi negozi sparsi in Italia. Per partecipare alle selezioni bisogna essere diplomati e non ci sono scadenze per inviare il cv online.

Da ricordare che il noto marchio del bricolage consente di fare carriera nei suo punti vendita, ma attraverso la posizione di allievo caposettore.

Tecnomat: compito degli addetti alla vendita

Tecnomat ha bisogno di addetti alla vendita che possano garantire un servizio di qualità alla clientela, sia privata che professionale. Il loro compito sarà quello di curare l'ordine e il rifornimento dei prodotti, assicurare la loro corretta esposizione e fornire informazioni chiare e trasparenti.

Dovranno anche interagire con i clienti e aiutarli nella scelta dei prodotti. Il candidato scelto dovrà mostrare capacità organizzative, precisione, doti comunicative e relazionali.

L'azienda sta cercando anche venditori specializzati in elettricità, piastrelle, falegnameria, ferramenta, idraulica, edilizia, sanitari e vernici. Sarà considerato ideale il candidato che ha esperienza pratica nel settore della cantieristica, della ristrutturazione civile o della falegnameria e dei serramenti.

Mansioni degli addetti alla logistica

Per i suoi negozi situati in tutta Italia Tecnomat seleziona anche addetti alla logistica che si occuperanno della gestione della merce in entrata e in uscita e del controllo qualitativo e quantitativo.

Essi collaboreranno con i vari reparti e le casse per organizzare i flussi tra logistica e vendita e saranno il punto di riferimento per i servizi al cliente, per le consegne a domicilio e l'e-commerce. I candidati idonei hanno maturato esperienze, anche brevi, in ruoli analoghi in aziende ben strutturate.

Il personale alla cassa

L'azienda ricerca anche hostess e steward di cassa che si occuperanno della gestione dei pagamenti dei clienti, della preparazione delle fatture e del flusso del denaro in cassa. I lavoratori scelti saranno anche di supporto all'attività di vendita. Per questo ruolo sono richiesti precisione, responsabilità, flessibilità e capacità di ascolto.

Tecnomat: requisiti comuni e contratto di lavoro

I requisiti comuni richiesti per partecipare alle selezioni relative alle tre figure ricercate sono il possesso di un diploma di scuola superiore, capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza. Esperienze anche brevi in vendita, logistica, cassa o a contatto con il pubblico saranno considerate un vantaggio in più.

Riguardo al contratto di lavoro, Tecnomat offre un inserimento a tempo determinato con possibilità di crescita all'interno dell'azienda.

Tecnomat: invio del cv online per i negozi di tutta Italia

Per inviare il cv online e candidarsi alle tre offerte di lavoro di cui sopra, relative ai negozi dell'azienda sparsi in Italia, occorre per prima cosa digitare "tecnomat lavora con noi" e accedere al portale delle carriere tramite il link che appare.

Nella pagina che si apre, un click su "Candidati" mostrerà un menu a discesa: non resta che cliccare su "Negozi" per accedere alla descrizione delle posizioni di nostro interesse e infine usare un'apposita chat per completare la domanda di lavoro.