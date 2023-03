Enel ha inserito nuovi annunci di lavoro a tempo indeterminato nella sua pagina web delle carriere. In particolare la società cerca uno specialista impianti (le selezioni sono aperte sia ai diplomati che ai laureati), un esperto in cybersecurity e uno di test engineer (per questi impieghi verranno selezionati soltanto i laureati).

Gli annunci relativi a queste posizioni scadono in date fra loro diverse del mese di marzo e tra i requisiti occorre avere esperienza nel campo.

Enel: selezione di diplomati e laureati per il posto a tempo indeterminato di specialista impianti

Lo specialista impianti che verrà assunto da Enel a tempo indeterminato dovrà analizzare i parametri di ogni impianto utilizzato per trattare, trasformare e distribuire i prodotti energetici dell'azienda al fine di garantirne il corretto funzionamento. Inoltre avrà il compito di gestire i contratti relativi alla manutenzione e all'acquisizione dei fattori produttivi impiegati.

Alle selezioni possono partecipare i diplomati o i laureati in materie di tipo scientifico, con almeno tre anni di esperienza nel ruolo e che abbiano conoscenze in campo chimico, meccanico, elettrotecnico, nonché delle leggi in materia di scarichi industriali e sicurezza sul lavoro.

Gradita anche una buona dimestichezza con il programma Office.

Il nuovo assunto lavorerà presso la sede di Catania, l'annuncio scade il 19 marzo.

Enel assume a tempo indeterminato anche un esperto in cybersecurity laureato

Enel deve assumere a tempo indeterminato anche un esperto in cybersecurity laureato. Il soggetto idoneo lavorerà a Milano e si occuperà di intercettare le innovazioni nel campo della sicurezza cibernetica da applicare in azienda e di curarne ogni aspetto durante il periodo del loro funzionamento.

Per questo ruolo la società dell'energia seleziona laureati in informatica, telecomunicazioni o ingegneria elettronica, con almeno due anni di esperienza in questo ambito, conoscenza di linguaggi di programmazione come Java, Net, C++ e Python, nonché una certa dimestichezza con i protocolli di rete e con la lingua inglese.

I candidati potranno inviare online le domande di lavoro entro il 22 marzo.

Assunzione a tempo indeterminato di un test engineer laureato

Riguardo al test engineer selezionato dall'azienda, il soggetto che verrà assunto a tempo indeterminato dovrà definire i test da attuare sui dispositivi elettronici prodotti per conto dell'organizzazione Gridspertise. Inoltre, egli avrà il compito di convalidare il funzionamento delle macchine che eseguono i test e di fornire assistenza nel momento del lancio di una nuova linea produttiva o di un nuovo prodotto.

Il candidato ideale per questo incarico avrà una laurea in ingegneria elettronica, due anni di esperienza nel ruolo e nell'uso degli strumenti e dei programmi informatici per eseguire i test a livello industriale, nonché una conoscenza approfondita nel campo del design di componenti elettronici.

Come per la posizione precedente, il lavoro verrà svolto a Milano e l'annuncio scadrà il 22 marzo.

Enel: come candidarsi online alle offerte di lavoro descritte

Per candidarsi online alle suddette offerte di lavoro bisogna innanzitutto digitare "Enel lavora con noi" per accedere al portale aziendale delle carriere. Una volta al suo interno, un click su "Invia la tua candidatura" sotto a "Opportunità di lavoro in Italia" condurrà alla lista delle posizioni aperte sul territorio nazionale.

A questo punto non rimane che cliccare la propria scelta, leggerne la descrizione e usare il pulsante "Candidati" per completare la procedura di invio della domanda di lavoro.