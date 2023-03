Da alcuni giorni Eni sta portando avanti dei percorsi di selezione volti ad assumere a tempo indeterminato dei candidati laureati per i seguenti posti di lavoro: tecnico per la gestione dei dati, manutentore elettrico specializzato e specialista degli affari societari. I soggetti in possesso di esperienza nel ruolo scelto potranno inviare il curriculum online entro il 24 marzo.

Lavoro per laureati: Eni assume un tecnico per la gestione dei dati a tempo indeterminato

Eni ricerca un tecnico per la gestione dei dati, il soggetto verrà assunto a tempo indeterminato per creare e gestire il sistema informatico aziendale.

Le candidature per questa posizione sono aperte ai laureati in ingegneria e informatica, che abbiano almeno tre anni di lavoro precedente in questo ruolo, conoscenza in materia di data architecture e dimestichezza con i tool per analizzare le informazioni. Sarà importante inoltre conoscere la lingua inglese.

I laureati scelti andranno a lavorare presso la sede di San Donato Milanese.

Lavoro a tempo indeterminato per un manutentore elettrico specializzato con laurea ed esperienza

L'azienda dell'energia offre lavoro anche ad un manutentore elettrico specializzato in possesso di una laurea più esperienza.

Il candidato preferito verrà assunto a tempo indeterminato per occuparsi di pianificare la manutenzione elettrica e l'investimento necessario ad attuarla.

In più egli controllerà che venga eseguita efficientemente e assisterà i tecnici nell'installazione di nuovi impianti.

Per questa offerta di lavoro vengono valutati i laureati in ingegneria elettrica ed elettronica, che abbiano cinque anni di esperienza in questa attività, dimestichezza con l'inglese e nell'applicare le norme di settore.

Anche questo lavoro prevede San Donato Milanese come sede, in più saranno possibili trasferte nazionali e internazionali.

Eni ha aperto una posizione anche per uno specialista affari societari laureato

Eni sta selezionando anche uno specialista degli affari societari, il quale dovrà provvedere all'organizzazione delle riunioni dei vertici, nonché alla verbalizzazione delle decisioni.

Egli potrà inoltre assegnare o revocare un incarico e inviare la documentazione societaria all'ente che lo richiede.

Saranno ammessi alle selezioni i laureati in giurisprudenza, con almeno tre anni di esperienza in questa professione e che conoscano l'inglese. Il nuovo assunto lavorerà a Milano.

Eni: domande di lavoro fino al 24/3

Le domande di lavoro per i posti di cui sopra possono inviarsi esclusivamente online fino al 24/3. Prima di tutto occorre digitare "eni lavora con noi" su un motore di ricerca in modo da avere a disposizione il link alla pagina del lavoro dell'azienda. Infine, dopo aver consultato le offerte di lavoro presenti al suo interno, non resta che candidarsi tramite l'apposito pulsante di cui è dotato ciascun annuncio.