Il mercato delle big italiane continua a muovere scenari importanti, con Inter, Juventus e Napoli impegnate soprattutto sul fronte delle possibili operazioni in uscita. Il Barcellona avrebbe aperto un canale con gli agenti di Lautaro Martinez, individuando nell'attaccante nerazzurro una possibile alternativa a Julian Alvarez, mentre a Torino Fabio Miretti potrebbe diventare una preziosa fonte di plusvalenza con il Besiktas interessato. In casa Napoli, invece, il direttore sportivo Manna starebbe lavorando su un'ampia lista di cessioni che comprenderebbe ben sei giocatori.

Barcellona, contatti per Lautaro: l'Inter resta tranquilla

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il direttore sportivo del Barcellona Deco avrebbe incontrato nelle scorse ore gli agenti di Lautaro Martinez. Il club catalano starebbe valutando con attenzione la possibilità di aprire una seconda strada per il proprio attacco qualora non riuscisse a concretizzare l'assalto a Julian Alvarez dell'Atletico Madrid. L'argentino dell'Inter sarebbe dunque finito nei radar blaugrana come possibile alternativa di lusso.

Dalla Pinetina, tuttavia, filtrerebbe un cauto ottimismo. Lautaro Martinez, infatti, non sarebbe considerato un giocatore sul mercato e l'Inter non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del proprio capitano.

I contatti tra il Barcellona e l'entourage del centravanti rappresenterebbero quindi un'azione preventiva dei catalani, mentre per i nerazzurri la priorità sarebbe quella di continuare a puntare sul proprio capitano.

Juventus, Miretti può portare una plusvalenza. Napoli, sei nomi in uscita

In casa Juventus, invece, la dirigenza avrebbe individuato alcuni giocatori dai quali poter ricavare importanti risorse economiche attraverso le cessioni. Tra questi ci sarebbe Fabio Miretti, elemento particolarmente interessante sotto il profilo finanziario: essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero ed essendo arrivato in prima squadra dalla Primavera, una sua eventuale vendita garantirebbe infatti una plusvalenza praticamente totale.

Per questo motivo Giovanni Carnevali e Frederic Massara non porrebbero particolari veti a una sua partenza. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Besiktas, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Anche il Napoli starebbe preparando un'importante operazione di sfoltimento della rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Manna avrebbe infatti individuato ben sei profili in uscita: Lorenzo Lucca, recentemente accostato alla Lazio, Michael Folorunsho, seguito dal Torino, Jens Cajuste, sondato sia dal Genoa sia dallo stesso Torino, oltre a Walid Cheddira, Cyril Ngonge e Jesper Lindstrom. Una lunga lista dalla quale il Napoli punta a ricavare risorse e spazio per completare le prossime mosse di mercato.