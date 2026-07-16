Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, segneranno una svolta nel rapporto tra Alya e Cihan. Dopo aver scoperto la relazione tra Cihan e Mine, Alya entrerà in crisi. Convinta di essere ormai un ostacolo tra i due, deciderà di mettere fine al suo matrimonio e consegnerà a Cihan i documenti per il divorzio consensuale.

Anticipazioni Far Away: Alya scopre il segreto di Cihan e Mine ed entra in crisi

La scoperta del legame tra Cihan e Mine getterà Alya in una profonda crisi. Dopo settimane di sospetti, la donna assisterà di nascosto a un confronto tra i due durante un ricevimento.

Vedrà Cihan accompagnare Mine fuori dalla sala nel tentativo di calmarla e ascolterà la disperata confessione della ragazza, che gli dichiarerà: "Ti amo tanto. Ti prego, non lasciarmi. Non posso vivere senza di te" prima di abbracciarlo.

Quella scena confermerà tutti i dubbi maturati negli ultimi tempi. Incapace di accettare la verità, Alya finirà per convincersi di essere lei il problema nella relazione tra Cihan e Mine e maturerà così la decisione di farsi da parte, chiedendo il divorzio.

Darà appuntamento a Cihan in un bar. L'uomo, avvisato dai suoi collaboratori, raggiungerà il locale senza sapere quale sia il motivo dell'incontro.

Alya chiede il divorzio, la reazione di Cihan

Non appena Cihan si siederà davanti a lei, Alya tirerà fuori una cartellina e la poserà sul tavolo.

"È il protocollo di divorzio consensuale. Io l'ho già firmato. Se vuoi, leggilo e poi firma anche tu", gli dirà, mettendolo di fronte a una scelta definitiva.

Cihan prenderà in mano i documenti e sorprenderà Alya con la sua reazione. "Non ho bisogno di leggerlo", dirà davanti al protocollo di divorzio.

Alya divorzia da Cihan per lasciarlo con Mine

La decisione di Alya segnerà un punto di non ritorno. La consegna dei documenti e l'inaspettata reazione di Cihan apriranno scenari del tutto inediti nel loro rapporto, proprio mentre la donna è convinta di rappresentare un ostacolo tra il marito e Mine. Il duro confronto tra i due si confermerà così come uno dei passaggi più delicati della soap, con risvolti immediati che stravolgeranno anche il futuro di Mine.