Anche in piena estate non si arrestano le selezioni operate da Poste Italiane. Nei giorni scorsi sul sito della società è stato pubblicato un annuncio di lavoro inerente la ricerca di nuovo personale da impiegare come portalettere.

Modalità di assunzione

Nell’annuncio, consultabile sul sito di Poste, è indicato che coloro che i neo assunti verranno collocati con contratto a tempo determinato.

La durata non è chiara, dipenderà dalle necessità della sede per la quale è stata presentata la candidatura.

Le assunzioni non avverranno in tutta Italia, ma interesseranno solo specifiche regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche.

Requisiti richiesti per la partecipazione

Per candidarsi è necessario che gli aspiranti portalettere possiedano almeno un diploma di maturità e la patente B in corso di validità.

Quest’ultima sarà oggetto di una specifica prova durante la fase di selezione e dovrà essere necessariamente superata per poter procedere con l’assunzione.

Relativamente al titolo di studio, si dovrà presentare idonea documentazione in caso di colloqui in azienda. Si specifica che è necessario aver conseguito un punteggio di almeno 70 su 100 per il diploma, e 102 su 110 in caso di possesso di un titolo di laurea.

Come trasmettere la propria domanda di partecipazione

Gli interessati a presentare la propria domanda per partecipare alle selezioni relative alla ricerca di nuovi portalettere hanno tempo per inviare la propria domanda di partecipazione fino al 4 settembre 2023.

Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma presente sul sito web di Poste Italiane, al quale si accede mediante la sezione recruiting. Una volta visionata la lista delle posizioni aperte, bisognerà cliccare sull’annuncio relativo alle selezioni di portalettere e procedere con l’inserimento dei propri dati.

Per poter usare il form è necessario che ciascun candidato abbia effettuato la registrazione al sistema, che si effettua inserendo la propria mail i propri dati personali.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Nel caso in cui non foste interessati alle assunzioni come portalettere, attualmente sul sito web della società vi sono altre 12 posizioni per le quali è possibile presentare domanda: