Lidl Italia è alla ricerca di un* Sales Analyst da inserire nella sede centrale di Arcole (Verona), all’interno dell’area Supply Chain Management. Il contratto previsto è a tempo determinato della durata di dodici mesi, con possibilità concreta di proroga o trasformazione in rapporto continuativo. La posizione si colloca in un ambiente strutturato, caratterizzato da processi definiti e da un forte coordinamento tra logistica, acquisti e reti territoriali.

Il ruolo prevede la gestione e l’analisi delle performance di prodotto: dalle vendite alle rotture di stock, fino alla valutazione del valore generato dalle diverse categorie merceologiche.

L’attività quotidiana comprende il dialogo costante con i reparti Acquisti e Logistica e con le sedi regionali, contribuendo alla definizione dell’assortimento e al corretto flusso dei prodotti nei centri distributivi.

Una parte importante della posizione riguarda la produzione di report analitici, la formulazione di ipotesi migliorative e il supporto operativo ai colleghi sul territorio. In altre parole, il Sales Analyst svolge una funzione di cerniera tra analisi dei dati e operatività commerciale.

Requisiti richiesti e competenze più valorizzate da Lidl Italia

Il profilo ideale unisce competenze analitiche avanzate e capacità comunicative. Lidl richiede un’ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Office, insieme a un utilizzo sicuro degli strumenti Google Workspace.

L’inglese è essenziale per interfacciarsi con la Casa Madre e con fornitori internazionali.

Un’esperienza precedente, anche breve o maturata tramite stage, rappresenta un valore aggiunto, pur non essendo obbligatoria. Vengono enfatizzate inoltre flessibilità, problem solving, capacità di cooperare con team differenti e una comunicazione efficace, soprattutto in un ambiente dinamico e scandito da ritmi serrati.

Il processo di inserimento prevede training on the job e l’affiancamento di figure senior. Tra i benefit figurano un centro fitness gratuito, una lavanderia convenzionata e spazi dedicati alla socialità interna come la “Italiamo Lounge”.

Retribuzioni nel settore e posizionamento del ruolo sul mercato

In assenza di indicazioni dirette sull’offerta economica, è possibile collocare il ruolo all’interno delle medie di mercato. Secondo i dati dell’Osservatorio JobPricing e di Glassdoor, la RAL media italiana si attesta intorno ai 32.400 euro, con una mediana che oscilla tra 20.000 e 21.000 euro. Il Nord Italia, e il Veneto in particolare, mostra valori più elevati rispetto al resto del Paese.

Per figure affini nel campo della sales analysis, fonti come Michael Page indicano range compresi tra 28.000 e 35.000 euro lordi annui, a seconda dell’esperienza e delle responsabilità affidate. Una RAL di 25.000 euro risulta già superiore al 70% delle retribuzioni percepite su base nazionale, fornendo una buona cornice per interpretare il posizionamento potenziale della proposta Lidl.

Le migliori credenziali per ottenere il ruolo di Sales Analyst

Per aumentare le possibilità di successo, un candidato dovrebbe valorizzare:

Capacità avanzate di analisi dati , con uso esperto di Excel (tabelle pivot, funzioni avanzate, eventuali macro);

Esperienza, anche breve, in contesti commerciali, logistici o analitici;

Ottima padronanza dell’italiano e dell’inglese per la gestione dei rapporti internazionali;

Attitudine collaborativa e problem solving;

Capacità di produrre report chiari e orientati ai processi decisionali.

Questi elementi risultano particolarmente coerenti con un ruolo collocato nel cuore della supply chain aziendale, in un contesto che richiede precisione, coordinamento e una buona visione d’insieme.