A Napoli, presso la Prefettura, sono stati siglati due protocolli d'intesa cruciali per la tutela occupazionale e la gestione degli spazi commerciali nella stazione di Napoli Centrale. Gli accordi mirano a salvaguardare i posti di lavoro in un contesto di profonde trasformazioni, affrontando il progetto di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e la vertenza che ha interessato i dipendenti di Burger King.

La sottoscrizione ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e rappresentanti delle parti sociali. Erano presenti il Comune di Napoli, con l'assessora Chiara Marciani, e la Regione Campania, rappresentata dall'assessora Angelica Saggese e dall'assessore Fulvio Bonavitacola (in collegamento).

Hanno firmato anche l'amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail Spa, Elena Sorlini, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil, e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, insieme al sindaco Gaetano Manfredi. Il Prefetto ha evidenziato l'obiettivo primario: "individuare le modalità più efficaci per garantire l'occupazione a chi già aveva un lavoro in quel contesto", riferendosi agli spazi commerciali ferroviari in ristrutturazione.

Gli accordi per il lavoro a Napoli Centrale

Il primo protocollo, un Accordo Quadro, è dedicato alla gestione delle ricadute occupazionali connesse al progetto di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Napoli Centrale. Questo intervento su uno dei principali poli ferroviari del Paese richiede di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori coinvolti.

L'intesa prevede la salvaguardia dei posti di lavoro durante le fasi di trasformazione degli spazi, che in futuro saranno disponibili anche a nuovi locatari, garantendo stabilità.

Il secondo accordo affronta la vertenza Burger King, una questione che nelle scorse settimane ha visto un intenso confronto tra lavoratori, sindacati e istituzioni. L'obiettivo di questo protocollo è "assicurare l'occupazione" per i dipendenti dell'azienda che operavano all'interno della stazione ferroviaria, come ribadito dal Prefetto. L'intesa rappresenta un passo concreto verso soluzioni condivise per la continuità lavorativa di questi addetti.

Il ruolo della Prefettura nel coordinamento

L'incontro, ospitato presso il Palazzo di Governo di Napoli, ha rappresentato un momento cruciale di confronto e collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali.

L'obiettivo comune è stato definire percorsi condivisi per la tutela del lavoro in un periodo di significativi cambiamenti economici e infrastrutturali. La Prefettura di Napoli ha svolto un ruolo attivo di coordinamento istituzionale, facilitando il dialogo e promuovendo la cooperazione tra tutti gli attori per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la gestione efficace delle trasformazioni.

Al termine della cerimonia di firma, è stato organizzato un punto stampa per illustrare in dettaglio i contenuti e gli obiettivi specifici degli accordi raggiunti, fornendo chiarezza sulle misure adottate per i lavoratori e per il futuro degli spazi commerciali della stazione.