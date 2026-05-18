Il gruppo Bartolini S.p.a. rappresenta da anni una realtà ben conosciuta sul mercato nel settore dei servizi di corriere espresso e logistica. L'azienda offre diverse opportunità di lavoro tra cui: impiegato operativo, capo turno partenze, cybersecurity specialist, inside sales. Il gruppo, altresì, consente a tutti coloro che entrano a far parte del loro team una formazione trasversale, percorsi di sviluppo professionale e un contesto lavorativo in forte crescita.

Bartolini S.p.a: offerte di lavoro e come candidarsi

Le principali offerte di lavoro della società sono:

- Impiegato/a operativo/a: la risorsa si occuperà di controllare le merci presenti in magazzino, effettua attività di bollettazione, primo contatto con il cliente e segue assistenza agli stessi anche in seguito all'acquisto di un prodotto.

La sede di lavoro è Belluno (BL). L'orario di lavoro richiesto è a tempo pieno (full time). I requisiti da possedere per candidarsi a questa offerta di lavoro sono:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- precedente esperienza (preferibile ma non obbligatoria);

- buona conoscenza degli strumenti informatici;

- buona conoscenza del territorio.

La risorsa dovrà dimostrare anche buone doti comunicative, organizzative e di problem solving.

La stessa posizione lavorativa è ricercata anche in altre sedi territoriali, quali: Desenzano, Merano ed Olbia.

- Capo Turno Partenze per la sede di Rovereto (TN). L'attività lavorativa si concentrerà soprattutto nella gestione e organizzazione del magazzino.

Tra le sue principali attività vi è la direzione e la guida delle risorse del gruppo partenza, controllare le attività del settore logistico, assicurare il rispetto delle linee guida aziendali tra cui tutti gli standard di qualità e sicurezza. Saper gestire eventuali e possibili criticità.

I requisiti per candidarsi alla posizione di capo turno partenza sono:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- pregressa esperienza in ambiti analoghi;

- buona conoscenza della lingua inglese;

- buone doti comunicative;

- buone doti organizzative.

Ulteriore opportunità lavorativa è per il ruolo di Cibersecurity specialist. La figura lavorativa sarà inserita nel settore della sicurezza informatica. Lo svolgimento dell'attività lavorativa prevede individuazione di eventuali rischi informatici fornendo anche eventuali soluzioni ad hoc., gestione delle misure di sicurezza aziendali, di firewell e gestione e prevenzione di eventuali attacchi informatici.

I requisiti da possedere sono:

- laurea in informatica, telecomunicazioni o ingegneria informatica;

- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

- pregressa esperienza di almeno cinque anni nelle seguenti aree di interesse, quali, sicurezza informativa, gestione dei sistemi di protezione, gestione di sistemi di identity governance, modelli RBAC e tecnologie per l'autenticazione e autorizzazione dei clienti, standard di sicurezza quali ISO/IEC.

Completano il profilo, attitudine al lavoro di squadra, curiosità, problem solving ed ottime doti comunicative. La sede di lavoro è Bologna.

Alla pagina ufficiale del gruppo Bartolini Lavoro con noi è possibile visione queste e altre posizioni aperte oltre la possibilità di inviare una candidatura spontanea, inserendo i propri dati anagrafici e un curriculum vita aggiornato.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Bartolini spa basterà collegarsi al sito ufficiale della società, sezione lavora con noi e cliccare il taso rosso "invia candidatura" e poi "candidati per questo annuncio".