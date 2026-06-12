L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil) ha lanciato un appello risoluto per porre fine a quella che definisce una "vergogna mondiale del lavoro minorile". Questo importante intervento dell'associazione si inserisce nel contesto della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, un'occasione significativa che si celebra ogni anno il 12 giugno. L'Anmil ha voluto sottolineare con forza la necessità impellente di intensificare ogni sforzo a livello globale per eradicare definitivamente ogni forma di sfruttamento dei minori all'interno del mondo del lavoro, un fenomeno che priva milioni di giovani della loro infanzia e dei loro diritti fondamentali.

L'allarme dell'Anmil sulla persistenza del fenomeno

L'Anmil ha evidenziato con preoccupazione che il lavoro minorile non è soltanto un problema, ma una delle più gravi e pervasive violazioni dei diritti umani, una piaga che affligge milioni di bambini e adolescenti in ogni continente. L'associazione ha richiamato l'attenzione sul fatto cruciale che questo fenomeno non è circoscritto unicamente ai paesi in via di sviluppo, ma si manifesta purtroppo anche in realtà più vicine e in contesti che si ritengono più avanzati. Di fronte a questa realtà, l'Anmil ha invitato con determinazione le istituzioni nazionali e internazionali, insieme alla società civile, a non abbassare mai la guardia. È fondamentale, secondo l'associazione, promuovere e attuare azioni concrete, mirate e incisive per prevenire l'insorgere di nuove situazioni di sfruttamento e per contrastare efficacemente quelle già esistenti, garantendo così un futuro migliore e più sicuro per i minori.

Il ruolo storico e l'impegno costante dell'Anmil

L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, fondata nel lontano 1943, si configura come un ente morale di primaria importanza, la cui missione è la tutela e l'assistenza completa delle vittime di infortuni sul lavoro e delle loro famiglie. L'Anmil si dedica con impegno costante alla promozione di campagne di sensibilizzazione di vasta portata e allo sviluppo di iniziative concrete volte a migliorare drasticamente la sicurezza sul lavoro in ogni settore e a garantire la protezione dei soggetti più vulnerabili della società, tra i quali i minori occupano un posto di rilievo. L'associazione opera con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una estesa rete di sedi locali che sono punti di riferimento essenziali.

Attraverso queste sedi, l'Anmil offre un supporto multidisciplinare che include assistenza legale, sociale e psicologica, fornendo un aiuto prezioso a coloro che sono stati colpiti da incidenti sul lavoro e ai loro familiari.

In occasione di questa Giornata mondiale contro il lavoro minorile, l'Anmil ha voluto ribadire con rinnovata enfasi l'importanza cruciale di un impegno condiviso e di una collaborazione sinergica a tutti i livelli. L'obiettivo irrinunciabile è quello di garantire a tutti i bambini e gli adolescenti il pieno godimento dei loro diritti fondamentali: il diritto all'infanzia, che deve essere vissuta nella sua pienezza; il diritto all'istruzione, come strumento di crescita e di emancipazione; e il diritto alla sicurezza, per un futuro libero da pericoli e sfruttamento. È imperativo che nessuno sia più costretto a lavorare in condizioni disumane e degradanti, ma che ogni minore possa crescere in un ambiente protetto e stimolante.