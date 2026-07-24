La Fp Cgil di Taranto ha lanciato un appello urgente, chiedendo un intervento risolutivo da parte dello Stato per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Questi dipendenti sono attualmente impiegati a tempo determinato all'interno degli uffici giudiziari della città pugliese, svolgendo funzioni cruciali. Il sindacato ha voluto porre l'accento sulla condizione di incertezza che affligge numerosi operatori con contratti a termine, i quali prestano servizio quotidianamente nei tribunali e in altre sedi della giustizia locale, contribuendo in modo significativo al loro funzionamento.

La richiesta di stabilizzazione per il personale

La Fp Cgil ha, infatti, evidenziato con forza come un numero significativo di lavoratori della giustizia a Taranto si trovi a vivere in una condizione di profonda incertezza occupazionale, direttamente correlata alla natura temporanea e precaria dei loro contratti. Per questo motivo, il sindacato ha formalmente richiesto un'azione decisa da parte dello Stato, finalizzata a garantire la stabilizzazione di questi dipendenti. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, assicurare una maggiore continuità operativa e, dall'altro, elevare la qualità complessiva dei servizi erogati dagli uffici giudiziari. La sollecitazione si rivolge specificamente al personale amministrativo che, nonostante svolga mansioni considerate essenziali per il corretto funzionamento della macchina della giustizia, non beneficia delle medesime tutele e garanzie contrattuali riservate ai lavoratori a tempo indeterminato, creando una disparità che la Fp Cgil intende sanare.

L'impatto sulla funzionalità degli uffici

In aggiunta, la Fp Cgil ha messo in risalto come la costante presenza di personale precario all'interno delle strutture giudiziarie di Taranto abbia un impatto diretto e negativo sull'efficienza generale e sulla piena funzionalità degli stessi uffici giudiziari. La posizione del sindacato è chiara: la stabilizzazione dei lavoratori non è solo una questione di giustizia sociale, ma rappresenta anche una misura indispensabile e strategica per un significativo miglioramento dell'organizzazione interna. Solo così, infatti, sarà possibile garantire un servizio più stabile, efficiente e, in ultima analisi, più efficace per tutti i cittadini che si rivolgono al sistema giudiziario.

La problematica dei precari della giustizia è stata quindi formalmente portata all'attenzione delle istituzioni competenti, con il fermo proposito di individuare e implementare una soluzione concreta che possa, al contempo, tutelare pienamente i diritti fondamentali dei lavoratori coinvolti e assicurare il corretto, nonché ininterrotto, funzionamento degli uffici giudiziari.