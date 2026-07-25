Un uomo di 45 anni, di cittadinanza marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Legnago, in provincia di Verona, con accuse gravi che includono violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'individuo è stato individuato come il presunto responsabile di una serie di aggressioni compiute nel giro di sole due ore, che hanno seminato il panico nella bassa veronese, precisamente nei comuni di Roverchiara e Angiari.

La dinamica delle aggressioni e l'intervento dei Carabinieri

La prima delle due aggressioni si è verificata a Roverchiara, dove una donna di 52 anni è stata vittima di un brutale attacco.

Mentre passeggiava tranquillamente lungo una pista ciclabile, è stata molestata, aggredita e violentemente gettata a terra. Nonostante il grave tentativo di violenza subito, la coraggiosa vittima è riuscita a mettere in fuga l'aggressore, evitando conseguenze ancora più drammatiche. Poco tempo dopo, un'altra donna, residente nella località di Palesella di Cerea, sempre nel Veronese, ha subito molestie mentre percorreva le strade di campagna, in un'area situata poco oltre il confine con Angiari.

I Carabinieri, già allertati e in stato di massima allerta a seguito della prima segnalazione, hanno avviato immediatamente le ricerche. La loro prontezza ha permesso di individuare il sospettato in tempi rapidi.

Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato disperatamente la fuga, arrivando a tuffarsi in un canale nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l'azione tempestiva e coordinata delle forze dell'ordine ha consentito di bloccarlo, fermarlo e procedere alla sua identificazione. Successivamente, il 45enne è stato condotto in caserma e formalmente arrestato.

Convalida dell'arresto e provvedimenti giudiziari

Il fermo dell'uomo è stato rapidamente sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il giudice, esaminati gli elementi raccolti, ha provveduto a convalidare l'arresto, riconoscendo la fondatezza delle accuse mosse. Contestualmente, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il 45enne, in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento penale.

Le indagini e tutte le procedure necessarie all'identificazione e all'arresto sono state condotte con grande professionalità dai Carabinieri di Legnago, che hanno dimostrato una notevole efficienza nell'intervenire dopo le gravi segnalazioni ricevute dalle vittime.

L'intera vicenda si è svolta nelle zone rurali della bassa veronese, tra i comuni di Roverchiara e Angiari, aree che hanno visto l'efficace collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini. Quest'ultimi, fornendo informazioni cruciali, hanno contribuito in modo significativo a un intervento immediato e risolutivo, permettendo di assicurare alla giustizia il presunto responsabile delle gravi aggressioni.