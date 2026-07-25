La Delcomar ha inaugurato la Franco DG sulla tratta La Maddalena-Palau, per potenziare capacità e comfort. Presentata ieri a La Maddalena, la nave, impiegata dal 2018 in Grecia, giunge in Italia con utilizzo limitato. Il presidente Franco Del Giudice ha evidenziato il suo stato nuovo, con imballaggi ancora intatti. La Franco DG è una nave bidirezionale con rampe a prua e poppa. Lunga oltre 93m e larga 18m, raggiunge velocità superiori ai 14 nodi. La capienza è di 450 persone e 120 automobili. La tratta La Maddalena-Palau, che gestisce un milione di persone annue e subisce congestione, beneficerà di questa elevata capacità.

La nuova unità mira a risolvere tali criticità, migliorando il servizio per residenti e turisti.

Tecnologia e Sostenibilità

La Franco DG è equipaggiata con quattro motori principali e quattro propulsori ad eliche azimutali, garantendo alta manovrabilità e versatilità. Il Ceo di Delcomar, Gianfranco Atzeni, ha sottolineato l'impegno per la sostenibilità ambientale. L'efficienza si traduce in operazioni di carico e scarico rapide, a beneficio dei passeggeri. L'ingresso della Franco DG è un investimento strategico per il rinnovamento della flotta e l'innalzamento degli standard di qualità e capacità.

Presentazione e Supporto Istituzionale

La presentazione nel porto di La Maddalena ha visto il presidente Franco Del Giudice, i figli Sara ed Enzo, e autorità.

L'evento evidenzia il ruolo del servizio di continuità territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, che assicura collegamenti marittimi con le isole minori 24 ore su 24. Atzeni ha ringraziato la Regione e l'Assessorato dei Trasporti per la collaborazione e il supporto nell'entrata in servizio della nuova unità.