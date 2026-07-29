La Regione Marche ha compiuto un passo significativo nel sostegno allo sviluppo professionale delle nuove generazioni, annunciando un investimento di notevole entità, superiore ai 3,5 milioni di euro. Nello specifico, la Giunta regionale ha approvato un intervento finanziario pari a 3.549.031 euro, interamente dedicato all'ampliamento e al rafforzamento delle opportunità formative rivolte ai giovani del territorio. L'obiettivo strategico di questa iniziativa è duplice e ambizioso: da un lato, promuovere una formazione qualificata, inclusiva e fortemente orientata all'occupazione; dall'altro, contribuire in maniera sostanziale al mantenimento e all'incremento della competitività del sistema economico regionale nel suo complesso.

Questo impegno finanziario sottolinea la volontà della Regione di investire nel futuro dei suoi giovani e nel progresso del proprio tessuto produttivo.

Dettagli dell'iniziativa regionale

Questo ingente stanziamento permetterà l'attivazione di ben tredici percorsi triennali gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che saranno erogati in una innovativa modalità duale a partire dall'anno formativo 2026/2027. Tali percorsi sono stati specificamente pensati per i giovani marchigiani e si prevede che possano coinvolgere un numero significativo di partecipanti, fino a 234 ragazzi, offrendo loro un'occasione unica di crescita professionale. Il cuore del modello duale risiede nella sua capacità di integrare in modo sinergico le tradizionali attività didattiche svolte in aula con esperienze dirette e concrete all'interno delle aziende.

Questo approccio metodologico si rivela particolarmente efficace, poiché consente agli studenti di acquisire non solo un solido bagaglio di conoscenze teoriche, ma soprattutto competenze pratiche e immediatamente spendibili nel contesto lavorativo, facilitando così un avvicinamento precoce e proficuo al mondo del lavoro già nelle fasi iniziali del percorso formativo. I corsi sono rivolti a giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, garantendo un'offerta mirata e accessibile.

Caratteristiche dei percorsi IeFP

Le caratteristiche distintive dei percorsi IeFP proposti dalla Regione Marche includono la loro totale gratuità e la loro durata triennale, fattori che li rendono accessibili e completi.

L'intera iniziativa è stata meticolosamente progettata per accompagnare i giovani in un percorso che culmini in un inserimento stabile e duraturo nel mercato del lavoro, fornendo loro gli strumenti e le conoscenze per una formazione concreta e realmente spendibile. Il modello duale, che rappresenta un pilastro fondamentale di questi programmi, integra in maniera virtuosa la formazione teorica con l'esperienza pratica sul campo, creando un ponte diretto e solido tra il sistema educativo e il dinamico tessuto produttivo della regione. Al completamento dei corsi, i partecipanti avranno l'opportunità di conseguire una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo. Questo riconoscimento non solo attesta le competenze acquisite, ma apre anche le porte a un'ampia gamma di opportunità lavorative, sia a livello locale che in un contesto più ampio, fornendo una base solida per il loro futuro professionale.