Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Casalabate, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare.

L'uomo stava effettuando una battuta di pesca subacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un malore. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si sono accorti che c'era qualcosa di strano, avendo notato il corpo del 56enne galleggiare in acqua senza alcun movimento. Alcune persone si sarebbero anche tuffate in mare per cercare di salvarlo, ma purtroppo per lui ormai non c'era più nulla da fare.

Soccorsi immediati ma vani

A quanto pare, dunque, sono stati proprio alcuni bagnanti a prestare i primi soccorsi alla vittima, praticando un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Stando a quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, il 56enne era originario di Trepuzzi, cittadina che si trova poco lontano da Casalabate, sempre nel leccese.

Il dramma si sarebbe consumato sotto gli occhi della famiglia della vittima che in quegli istanti pare fosse in spiaggia.

Ieri pomeriggio il sub aveva deciso di andare a pescare, ma proprio mentre si trovava sotto la superficie dell'acqua sarebbe stato colto da un malore molto probabilmente legato ad un arresto cardiocircolatorio. Sul luogo dell'incidente fatale sono giunti i carabinieri della stazione di Trepuzzi che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Quest'estate tanti casi di annegamento

Purtroppo, quello accaduto ieri pomeriggio a Casalabate non è stato il primo episodio di annegamento verificatosi in Puglia. Ad esempio, sempre nella giornata di domenica 25 agosto, in provincia di Foggia, precisamente a Foce Varano, sul Gargano, un'altra persona è deceduta mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione condotta dal marito: si tratta di una 82enne che, scivolata dal natante, non ha avuto alcuna via di scampo.

Invece alla fine di luglio, sempre in provincia di Lecce, un turista di 45 anni è morto mentre faceva il bagno con i suoi figli. Anche in questo caso i parenti della vittima hanno assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla.

Quasi certamente nelle prossime ore - o al massimo nei prossimi giorni - si potranno conoscere ulteriori particolari sul decesso del 56enne a Casalabate.