Ieri sera in provincia di Lecce è avvenuto un incidente stradale sulla statale 101 che collega il capoluogo di provincia a Gallipoli. Secondo i media locali, intorno alle nove e mezza di sera una donna alla guida di una Peugeot 208 ha imboccato contromano la strada statale all'altezza di Sannicola, vicino alla la nota discoteca salentina Quartiere Latino. L'auto della donna si è scontrata frontalmente con una Fiat Ulysse, guidata da un carabiniere di 44 anni non in servizio. A bordo della Fiat Ulysse c'erano altre due persone.

La donna è grave in ospedale, ferite altre tre persone

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare.

La donna alla guida della Peugeot è stata sottoposta agli esami tossicologici per verificare che prima di mettersi alla guida non avesse assunto droghe o alcolici: il test è risultato negativo. Resta da capire perché abbia imboccato la corsia della superstrada nel senso inverso di marcia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova attualmente ricoverata. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche le tre persone che viaggiavano nella Fiat Ulysse sono rimaste ferite, ma in maniera più lieve e sono state condotte in ambulanza in codice giallo all'ospedale Ferrari di Casarano.

Probabilmente il carabiniere è riuscito a evitare conseguenze peggiori sterzando non appena ha visto arrivare la macchina frontalmente.

Sul posto la polstrada di Lecce

Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri di Gallipoli, guidati dal capitano Francesco Battaglia. Visto che nell'incidente è stato coinvolto un militare dell'arma, i rilievi sono stati poi affidati alla polizia stradale di Lecce, che adesso dovrà stabilire le cause dell'impatto.

Le indagini sono state affidate al vicequestore aggiunto Lucia Tondo. Non è il primo incidente del genere che si verifica in provincia di Lecce. Il 12 ottobre 2019 un incidente simile a quello di ieri sera si verificò sulla superstrada che da Lecce conduce a Brindisi, all'altezza di Surbo. Un carabiniere forestale di 34 anni imboccò contromano la strada con la sua Bmw: dopo aver percorso una decina di chilometri l'uomo si schiantò contro una Renault Clio condotta dal 59enne Desiderio Serio.

Serio morì sul colpo, mentre l'amico che viaggiava con lui rimase ferito.