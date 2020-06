Un ragazza di 16 anni, Luna Benedetto, è morta ieri sera, 14 giugno, intorno alle ore 22:00, a Lecce a causa di un incidente stradale. La vittima viaggiava insieme ad un suo amico in sella ad uno scooter, che ha impattato, per causa ancora tutte in corso di accertamento, contro una Renault Megane condotta da una donna. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti: secondo le ipotesi effettuate dagli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia salentino, forse la moto stava svoltando in via Rapolla. La Megane, invece, proveniva frontalmente rispetto alla direzione di marcia della due ruote: l'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile ed è avvenuto in via Giovanni Paolo II.

Lo scooter su cui viaggiava la ragazza è stato scaraventato una decina di metri più avanti. Per lei non c'è stato nulla da fare: erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante l'impatto. La giovane sarebbe morta sul colpo.

Ferito gravemente l'amico della 16enne

Il ragazzo che viaggiava insieme a Luna sulla moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo del fatto di cronaca si è formato in breve tempo un capannello di amici e conoscenti della ragazza, soprattutto quando i soccorritori hanno steso sul suo corpo un telo verde. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Lecce Prima, Luna stava rientrando a casa.

Molto probabilmente i due giovani non hanno visto nemmeno arrivare la macchina. Per la donna che si trovava alla guida della vettura non ci sono state importanti conseguenze fisiche. Solo il cofano della Megane è andato completamente distrutto a causa del forte urto, mentre il parabrezza è stato sfondato.

La famiglia della ragazza è molto nota in città

Luna Benedetto era figlia di un noto avvocato e imprenditore di Lecce. L'uomo, al momento, si trova all'estero per motivi di lavoro. La comunità leccese è stata molto colpita dalla tragedia avvenuta nella serata di domenica 14 giugno in viale Giovanni Paolo II, un'arteria stradale che si trova nel rione stadio.

Adesso spetterà agli agenti del comando della Polizia Locale di Lecce capire che cosa sia effettivamente successo ieri sera ed accertare eventuali responsabilità. La notizia della morte di Luna si è sparsa immediatamente anche in tutta la provincia, destando sgomento e incredulità tra le persone. Sul luogo dell'incidente sono stati già effettuati i rilievi del caso. Il dramma avvenuto a Lecce fa il paio con quanto accaduto poche ore prima a Tuturano, in provincia di Brindisi, dove un giovane di 27 anni è morto sempre a causa di un incidente stradale intorno alle mezzanotte di sabato scorso: l'uomo, originario della Nigeria, è stato travolto sulla strada provinciale 79 da un'auto mentre stava camminando a piedi sul ciglio della carreggiata.