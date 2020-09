Si terranno nella giornata di oggi, sabato 26 settembre, i funerali di Daniele De Santis, arbitro di Serie C e della sua fidanzata 30enne, dipendente della sede Inps di Brindisi. La coppia è stata uccisa nella serata di lunedì 21 settembre in una abitazione situata in via Montello a Lecce, non lontano dalla stazione ferroviaria. Le esequie si terranno in forma separata: alle ore 12:00 presso il Duomo del capoluogo di provincia salentino ci saranno quelle di De Santis, mentre alle ore 16:00 cominceranno i funerali della fidanzata 30enne del direttore di gara. Questi ultimi si terranno in piazza a Seclì, paese da cui era originaria la giovane.

Ad officiare il rito sarà uno zio sacerdote della ragazza

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, ad officiare le esequie della 30enne sarà uno zio sacerdote della ragazza. I funerali, come già detto in precedenza, si terranno all'aperto, in piazza: questa decisione è stata presa in quanto la chiesa madre del piccolo comune salentino non riuscirebbe a contenere tutte le persone che vorranno stringersi attorno alla famiglia della 30enne. Le esequie di Daniele De Santis saranno invece officiate da monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce. Gli investigatori intanto stanno continuando ad indagare sul caso, questo in modo da poter trovare in tempi celeri l'assassino. Sono molti i dettagli su cui stanno lavorando i carabinieri del Nucleo Investigativo.

Nelle scorse ore chi indaga ha fatto sapere di aver trovato un bigliettino intriso di sangue, perso molto probabilmente dal killer mentre si allontanava dalla scena del crimine: sul foglio ci sarebbe disegnata una mappa dettagliata che rappresenterebbe tutti i punti da attraversare per evitare le telecamere installate nella zona.

In quel punto della città ve ne sono infatti diverse, anche perché poco lontano si trova la stazione ferroviaria. Uno degli occhi elettronici avrebbe anche ripreso un individuo vestito con abiti di colore nero e con in spalla uno zaino e questa descrizione combacia con quanto hanno dichiarato ai carabinieri alcuni testimoni.

Sequestrati i pc dei due fidanzati

Gli inquirenti hanno proceduto anche a sequestrare i pc dei due fidanzati. Per quanto riguarda la fidanzata 30enne del direttore di gara, i carabinieri sono andati anche presso la sede Inps di Brindisi, dove quest'ultima lavorava, e qui avrebbero sequestrato un altro computer in dotazione alla giovane, dipendente dell'ente previdenziale da poco tempo. Nelle prossime ore i militari dell'Arma esamineranno anche i profili Facebook ed Instagram dei due ragazzi. Non è escluso che dai rilievi informatici possano arrivare informazioni importanti per poter risalire all'assassino. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda.

Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.