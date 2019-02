Annuncio

Lui si chiama Federico Pagano, ha 25 anni, ed è originario della provincia di Brindisi. Nato a San Pietro Vernotico, classe 93', e residente per alcuni anni a Tuturano, frazione alle porte del capoluogo di provincia adriatico, dopo diverso tempo si è trasferito a Milano con la sua famiglia. Il 25enne ha da sempre la passione per i Viaggi, ne ha fatti già diversi, visitando posti esclusivi e unici in giro per il mondo. E' stato già anche in Giappone, che è la meta del suo prossimo viaggio. Ma questa volta, Pagano vuole compiere un'autentica impresa: obiettivo del viaggio nella "Terra del Sole Nascente" è andare da Sapporo a Kagoshima, e coprire quindi una distanza di circa 3000 chilometri. In esclusiva a Blasting News il giovane ci ha raccontato il perché di questo progetto, e come intende metterla in atto.

Federico Pagano: 'Il Giappone mi piace da quando ero piccolo'

Federico quando, e come ti è venuta l'idea di girare il Giappone in bicicletta, puoi spiegarci di più sul tuo progetto?

L'idea del viaggio in Giappone mi è venuta dopo il viaggio che ho fatto questa estate da Milano fino a Brindisi (sempre in bicicletta). Mi piace il Giappone sin da quando ero piccolo e sono molto affascinato dalla sua cultura. Ci sono già stato tre volte e ho avuto modo di vedere com'è. Dopo il primo viaggio in bici appunto, ho visto che viaggiare in questo modo ti permette di esplorare in un modo tutto nuovo e di entrare in contatto con le persone. Diciamo che ho unito le cose ed è nata questa idea.

Quale è quindi l'obiettivo del tuo viaggio?

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio culturale giapponese attraverso, appunto, un viaggio in bicicletta. Vorrei anche riuscire ad immergermi nella cultura entrando in contatto con le persone e cercando di farmi ospitare.

La campagna di crowdfunding

Per realizzare il suo progetto, anche Federico ha fatto ricorso ad un metodo che oggi utilizzano tantissime persone: si tratta del crowdfunding, ovvero una sorta di finanziamento collettivo. In sostanza si tratta di un micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, in modo da aiutare qualcuno a realizzare i suoi progetti di vita. Federico ci ha spiegato che ha deciso di adottare la pratica del finanziamento crowdfunding poiché non ha con se tutto il denaro necessario per compiere il giro del Giappone in bici. Del suo progetto, inoltre, parla in questa maniera: "Penso sia un progetto molto interessante e diciamo nuovo, quindi mi sono buttato" - così dice Pagano a Blasting News.

Il giovane ha quindi lanciato il suo progetto sulla piattaforma Eppela, e lo ha condiviso sui social network, come ad esempio My Next Trip, su Instagram, dove pubblica tutte le sue foto più belle dei suoi viaggi. La data di partenza non è stata ancora stabilita.