In tutto il mondo, il 29 settembre, si celebra la Giornata Mondiale del Cuore e, per l'occasione, il Centro Cardiologico Monzino di Milano ha organizzato una corsa non competitiva di 5 chilometri, naturalmente con finalità benefiche.

Si corre con il cuore e per il cuore, perché il ricavato della manifestazione sportiva andrà allo sviluppo dei programmi di ricerca del Centro Monzino, un'eccellenza italiana che da anni ottiene grandi risultati e riconoscimenti internazionali. Lo scopo è sostenere e proteggere la salute dei runner e di coloro che, in generale, praticano sport a qualsiasi età.

Luogo, orari e percorso

Il villaggio sarà allestito in piazza del Pulvinare, davanti all'Arena Civica, dove i partecipanti potranno ritirare sacca gara e pettorale a partire da sabato 28 dalle 14:00 alle 19:30, oltre che nel pre-gara. Per tutti coloro che non si sono ancora iscritti e vorrebbero partecipare e contribuire alla causa, sarà possibile registrarsi entro le 9:30 di domenica mattina in zona Partenza.

La quota d'iscrizione è una donazione minima di 10 euro intestata alla Fondazione IEO-CCM, adibita a raccogliere i fondi a favore del Centro Cardiologico Monzino. La partenza è prevista per le ore 10:00. La lunghezza poco impegnativa del percorso e le finalità dell'evento, faranno della corsa una simpatica camminata, ideale per famiglie con bambini, amanti degli animali con i propri cuccioli e gruppi di amici che desiderano cimentarsi in una discreta passeggiata.

Per gli amanti del running, un discreto allenamento.

Il tracciato è stato disegnato quasi interamente all'interno del Parco Sempione, in una zona verde che sempre più spesso è luogo di molteplici manifestazioni sportive milanesi.

Servizi e animazione

Ci sarà un'area dedicata al deposito borse usufruibile dalle 8:30 alle 12:00 e, con gli stessi orari d'apertura, gli spogliatoi uomo/ donna a disposizione.

Inoltre, per tutti i partecipanti anche una sacca ristoro. Partner della 1' edizione della Heart Week Run sarà RTL 102.5, che animerà la mattinata milanese con la musica e le voci di Angelo Baiguini e Nicoletta De Ponti. Prevista, inoltre, anche la presenza del cantante J-Ax.

La corsa arriva al termine di una settimana ricca di eventi, laboratori e concerti, per sensibilizzare la cultura alla prevenzione cardiovascolare "su misura" per ogni persona.

Importante partecipare sia per la ricerca che per se stessi. Perché correre e camminare sono esercizi fondamentali per proteggere il proprio cuore e il Centro Cardiologico Monzino, col programma di ricerca Monzino Sport e con questa prima edizione della Heart Week Run, ribadisce l'utilità dello sport per tenersi in forma.