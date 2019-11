Il consueto appuntamento annuale con Artigiano in Fiera a Milano sta per arrivare. Il polo fieristico di Rho ospiterà gli artigiani provenienti da tutto il mondo nelle date dal 30 novembre all’8 dicembre 2019. Gli orari di apertura ai visitatori saranno dalle 10:00 alle 22:30 tutti i giorni. Si potranno vedere e toccare prodotti artigianali autentici e di primissima qualità, spesso difficili da trovare altrove.

La manifestazione permetterà anche di assistere ad una serie di eventi. Tra i più significativi ci saranno performance musicali e danze popolari dei diversi Paesi del mondo, che permetteranno di scoprire tradizioni e cultura di luoghi lontani. Non mancheranno show cooking, con alcune dimostrazioni culinarie tenute da chef rinomati, così come le aree di ristoro per assaggiare piatti tipici italiani e internazionali.

Ad animare le giornate all’interno della fiera dell’artigianato ci saranno anche sfilate di moda e workshop creativi. In 9 giorni si potrà fare il giro del mondo senza doversi allontanare da Milano. L’accesso al pubblico non prevederà alcun costo, ma quest’anno ci sarà una novità. Infatti, per poter visitare Artigiano in Fiera sarà necessario registrarsi per ottenere il pass gratuito. Per farlo basterà accedere al portale pass.artigianoinfiera.it.

Come raggiungere la fiera di Rho e prezzi del parcheggio

Il polo fieristico di Rho si trova alle porte di Milano. È possibile raggiungerlo comodamente in metropolitana dal centro al costo di 2,00 euro (zone Mi1-Mi3) con la linea M1. Allo stesso prezzo è possibile usufruire del trasporto ferroviario di Trenord con il biglietto integrato STIBM. Per i visitatori che scelgono l’auto come mezzo di trasporto, una volta giunti in fiera hanno a disposizione 10.000 parcheggi. Il costo orario è di 2,50 euro, mentre giornaliero è di 17,00 euro.

Leolandia in fiera per i piccoli visitatori

Una delle novità di questa edizione di Artigiano in Fiera sarà l’arrivo della nuova area dedicata ai bambini. Per i piccoli visitatori della manifestazione ci sarà Leolandia, con tante attività, che consentiranno loro di svagarsi e rilassarsi nella magica atmosfera del celebre parco di divertimenti, che si trova a Capriate San Gervasio. Nella zona show ci saranno Leo e i folletti del Natale ad attendere i bimbi.

Assieme a loro si potranno vivere emozionanti avventure, cantare, ballare e, soprattutto, ottenere il timbro per la letterina di Babbo Natale. A disposizione anche la zona bimbi 4-7 anni, con servizio di custodia e sorveglianza gratuito, oltre alla zona bimbi 0-36 mesi, per i più piccini, dove sotto la custodia dei genitori potranno gattonare e giocare. Infine, la zona nursery dove le neo-mamme potranno allattare i bebè ed usufruire dei fasciatoi.