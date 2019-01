Annuncio

Scorrendo i dati di vendita dei più grandi costruttori europei, resi disponibili da Unrae, emerge una notizia davvero importante: nel 2018 BMW Group è diventato il quinto costruttore più grande del 'vecchio continente', superando le vendite di un colosso come Ford. La notizia non può far stare tranquilli i vertici di Fca, che nel 2018 hanno confermato il loro quarto posto. Per il 2019, infatti, ci sono una serie di ragioni che fanno presagire un sorpasso dei bavaresi su FIAT-Chrysler.

Per metterle in fila, bisogna partire dai dati del 2018, mostrando la classifica delle vendite e i rapporti di forza dei principali gruppi automobilistici.

Fca e Bmw separate da circa 12 auto nel 2018

Il primo posto della classifica è da anni occupato dal Gruppo Volkswagen.

Nel 2018 tutti i brand del gruppo hanno venduto insieme 3.611.948 automobili, incrementando dello 0,9% le vendite. Al secondo posto si registra la presenza di Psa-Opel, con 2.459.841 auto consegnate. La seconda posizione del gruppo transalpino è stata consolidata con un incremento delle vendite del 32% sul 2017, un risultato ragguardevole. Al terzo posto procede sicura Renault Group, con 1.614.410 auto consegnate, lo 0,8% in più rispetto al 2017. Al momento, dunque, lo scandalo che ha investito Carlos Ghosn in Giappone [VIDEO] non sembra riversarsi sull'Europa. Arriviamo così al quarto posto di Fca, conquistato con 1.001.972 automobili consegnate. Fca è dunque lontana dai primi tre gruppi europei, e nel 2018 ha visto calare le consegne del -2,3%. Bmw Group ha raggiunto la quinta posizione con 989.688 consegne, -0,9% rispetto all'anno scorso, mentre Ford è risultata sesta con 989.688 consegne, -2,3%.

Fca ha dunque mantenuto il quarto posto su Bmw per sole 12.284 vetture.

Nuovi modelli delle due case costruttrici nel 2019

Nel solo mese di dicembre 2018, in Europa Bmw Group ha venduto 79.000 vetture, contro le 59.000 di Fca. Se l'aritmetica non è un'opinione, mantenendo l'attuale passo, Bmw Group dovrebbe riuscire a superare Fca nel corso del 2019. Ad aiutare nell'impresa, tuttavia, ci sono una serie di nuovi modelli in uscita dei bavaresi. La nuova Bmw serie 3 è senza dubbio una delle vetture più attese, ma l'offensiva procede anche nei segmenti alti del mercato, con l'arrivo dell'ammiraglia Serie 7 [VIDEO]. Non va dimenticato che nel 2019 arriverà anche la Bmw serie 1, vettura capace di ingaggiare sfide con le auto più richieste del segmento C, mentre il restyling di alcuni suv avvenuti negli ultimi mesi 2018 si faranno sentire nelle vendite 2019. Di fronte a questo ventaglio di offerte, Fca sembra avviata a un 2019 di transizione, con l'arrivo dei propulsori ibridi nella gamma Alfa Romeo, la crescita costante di Jeep e la difficile gestione dei brand Fiat e Lancia. Per il 2019, tuttavia, non si è certi di quale nuovo modello Fca vedrà la luce: a meno di clamorose sorprese, le novità Fiat, Jeep e Alfa Romeo arriveranno nel 2020.