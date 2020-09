Renault ha ufficialmente dato il via agli ordini della sua nuova proposta a zero emissioni che - con l'aiuto gli incentivi statali - potrebbe diventare un affare, realizzando così il sogno di un elettrico per tutti. La Twingo è una delle citycar più iconiche della storia dell'automobile europea; la sua storia attraversa due decenni e nel 2023 compierà ben 30 anni di onorata carriera. La nuova era dell'automobile inizia ad essere vistosamente segnata dall'elettrificazione, e Renault Twingo non si fa cogliere affatto impreparata, proponendosi ora anche in versione completamente elettrica.

Caratteristiche tecniche

La nuova Twingo elettrica non ha di certo la pretesa di avere un'autonomia paragonabile ad una Tesla; la batteria è da soli 22 kWh, ma le consente di percorrere 190 km su percorso misto e ben 270 km se ci si muove esclusivamente in città, dove è più facile recuperare l'energia in frenata. L'ottimo risultato registrato in città (tramite ciclo WLTP) è dovuto alla capacità di Renault Twingo Electric di incamerare energia in frenata secondo tre livelli di recupero selezionabili dal guidatore. Nota di merito per la velocità di ricarica delle batterie: grazie ad una capacità di ricarica fino a 22 kWh di potenza, in soli 30 minuti si possono caricare sino ad 80 km di autonomia.

Ciò che rende quest'auto un vero e proprio 'animale urbano' è il raggio di sterzata record di soli 4,3 metri ed un'ottima accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 4.2". La velocità massima è di 135 km/h e la coppia erogata dal propulsore 'R 80' da 82 cv (60 kW) è pari a 160 Nm. Comodo il bagagliaio, il quale offre 240 litri di capienza.

Prezzi e allestimenti

Il prezzo di listino per portare nel proprio garage una Renault Twingo elettrica parte da 22.450 euro, ma attenzione: con l'aiuto degli incentivi statali in vigore fino al 31 dicembre 2020 e previa rottamazione, la si può portare tranquillamente a casa con una scontistica pari a 10.000 euro in meno, diventando così una delle auto elettriche più economiche sul mercato.

Gli allestimenti disponibili sono due: 'Zen' ed 'Intens', la cui differenza ammonta a 1.200 euro in più per il secondo. Tra gli equipaggiamenti di serie sulla versione Zen, troviamo la frenata automatica di emergenza, climatizzatore automatico, computer di bordo, sensore pioggia ed accensione automatica dei fari. La versione Intens aggiunge tra gli equipaggiamenti l'avviso di superamento di corsia, retrocamera, vetri oscurati, cruise control, fari fendinebbia e regolazione degli schienali posteriori.

Un'edizione limitata per il lancio

La nuova Twingo elettrica si presenta al mercato con un'edizione limitata, la Vibes Edition.

L'allestimento è basato sulla top di gamma Intens alla quale aggiunge dei vezzi stilistici specifici, come i cerchi in lega da 16 pollici diamantati bianchi con copridado arancione, e dei badge con la scritta 'Vibes' volti a sottolineare l'esclusività del modello.

Il prezzo di listino di questa versione è di 24.350 euro.