Chase Briscoe ha fatto la storia della NASCAR, trionfando nel 2025 Cook Out Southern 500 al Darlington Raceway. Il trentenne di Mitchell, Indiana, ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, assicurandosi un posto nel Round of 12 dei playoff NASCAR e consolidando la candidatura.

Al volante della Toyota numero 19 del Joe Gibbs Racing, Briscoe ha dominato la gara, conducendo per 309 giri su una pista impegnativa. Il Darlington Raceway, noto per superficie abrasiva e curve strette, è un banco di prova. Nonostante problematiche elettriche potessero compromettere la corsa, Briscoe ha dimostrato determinazione e sangue freddo, mantenendo la leadership nei momenti critici.

Il trionfo sulla "Lady in Black"

Il momento decisivo è giunto negli ultimi giri, con Tyler Reddick ed Erik Jones che tentavano il recupero. Briscoe ha gestito la pressione con lucidità, tagliando il traguardo con un margine di 0.361 secondi su Reddick. La sua prestazione, con una livrea nostalgica, omaggio alle radici, ha reso la vittoria speciale.

La gara ha avuto i suoi colpi di scena. Josh Berry, contendente playoff, è finito contro il muro dopo un contatto iniziale, compromettendo le ambizioni. Alex Bowman ha visto le sue speranze svanire a causa di un pit stop problematico, relegandolo al ventinovesimo posto finale.

Playoff NASCAR: la corsa al titolo

Con questo successo, Briscoe si è qualificato ai playoff NASCAR.

La pressione aumenta per Logano, Dillon, Bowman e Berry, che dovranno vincere per il titolo. Il prossimo appuntamento sarà al World Wide Technology Raceway, dove la lotta si farà più serrata.

La vittoria di Briscoe a Darlington conferma crescita e solidità del team, in una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.