Il nuovo head coach della squadra di ginnastica artistica di Auburn, Ryan Roberts, ha ufficializzato la composizione del suo staff tecnico, annunciando le nomine di Aja Sims-Fletcher come associate head coach e di Adam Duncan e Sophia Davila (già Groth) come assistenti. La decisione, comunicata mercoledì, è stata dettata dalla volontà di Roberts di creare un gruppo di lavoro equilibrato e complementare, capace di offrire alle atlete un supporto diversificato e competenze specifiche.

Roberts ha sottolineato l'importanza di affiancare al proprio stile figure con esperienze e personalità differenti, dichiarando: "Volevo assicurarmi di creare uno staff equilibrato".

Ha descritto Sims-Fletcher come "una forte seconda femminile in cui le ginnaste possono confidarsi e che porta esperienza NCAA e SEC". Adam Duncan è stato definito "un tecnico e spotter, un vero go-getter che ha sviluppato uno strumento di recruiting basato su intelligenza artificiale per il roster attuale". Sophia Davila, ex ginnasta di Auburn, è stata scelta per la sua vicinanza anagrafica alle atlete, ritenuta fondamentale per "favorire così la relazione e la connessione con il gruppo".

Il ruolo di Aja Sims-Fletcher

Aja Sims-Fletcher fa ritorno in Alabama dopo due stagioni come assistente all’Università dell’Illinois. La sua carriera include anche l'incarico di head coach inaugurale del programma femminile di Talladega College, la prima squadra HBCU dello stato, e un periodo come volontaria ad Alabama, sua alma mater.

Da ginnasta, ha gareggiato per Alabama dal 2014 al 2017, distinguendosi con tre titoli All-American, contribuendo a due titoli SEC e a quattro qualificazioni consecutive alle NCAA Super Six. Sims-Fletcher è in attesa di un figlio, la cui nascita è prevista per maggio.

Roberts ha espresso grande fiducia nella nuova associate head coach: "Aja è esattamente chi vogliamo a rappresentare la ginnastica Auburn. Porta una grande etica del lavoro e una reale capacità di connettersi con le atlete. Più di tutto, eleva lo standard in palestra ogni giorno. Questa è un’aggiunta da titolo per il nostro programma". Sims-Fletcher ha accolto l'incarico con entusiasmo: "Sono incredibilmente onorata di entrare a far parte della famiglia Auburn e di un programma così prestigioso.

Sono entusiasta di lavorare con coach Roberts e questa squadra di talento per costruire una cultura vincente nella SEC".

Gli assistenti Adam Duncan e Sophia Davila

Adam Duncan vanta una collaborazione pregressa con Roberts, anche presso WOGA, e arriva da una recente esperienza nel settore finanziario a Dallas. Roberts ha evidenziato la sua competenza nello sviluppo di strumenti di recruiting basati su intelligenza artificiale, considerandola una risorsa strategica per il futuro della squadra e per l'ottimizzazione del reclutamento.

Sophia Davila, precedentemente Groth, ha un legame diretto con Auburn, avendo gareggiato per l'università dal 2022 al 2025. Durante la sua carriera da atleta, ha ottenuto due riconoscimenti All-American e All-SEC, eccellendo in particolare su trave e corpo libero.

Ha conseguito un master nel maggio 2025 e ha trascorso l'ultimo anno come assistente allo sviluppo atletico presso SMU. La sua vicinanza generazionale alle attuali ginnaste è considerata da Roberts un valore aggiunto per la coesione e la comunicazione all'interno del gruppo.

La carriera e i successi di Aja Sims-Fletcher

Nel suo percorso da allenatrice, Aja Sims-Fletcher ha contribuito significativamente ai successi di Chloe Cho, atleta che ha conquistato due riconoscimenti consecutivi nella All-Big Ten First Team e il prestigioso titolo di Big Ten Freshman of the Year nel 2025. Oltre ai notevoli risultati sportivi, Sims-Fletcher ha dimostrato un forte impegno accademico, completando una laurea in kinesiologia nel 2017 e un Master in Business Administration (MBA) nel 2021. La sua influenza nel mondo della ginnastica è tale che un elemento alle parallele, "The Sims", porta il suo nome, a testimonianza del suo impatto duraturo sulla disciplina.