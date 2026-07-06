Scade oggi, lunedì 6 luglio, il termine ultimo per iscriversi alla 61ª edizione della Rieti Terminillo, nota anche come 59ª Coppa Bruno Carotti. L'appuntamento, in programma dal 10 al 12 luglio sulla SS 4 Bis del Terminillo, rappresenta un evento cruciale nel calendario motoristico nazionale.

Organizzata dall’Automobile Club Rieti, la cronoscalata è il quinto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e vanta doppia validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna, sia per la zona sud che per la zona nord. L’Automobile Club Rieti ha lanciato un appello a tutti i piloti e i team affinché completino le formalità di iscrizione senza indugi.

Questa è l'unica condizione per prendere parte a quella che è universalmente riconosciuta come una delle prove più estreme e selettive del panorama motoristico nazionale ed europeo.

La procedura di iscrizione si perfeziona attraverso due canali principali: il portale Rallyenter (rallyenter.it), dove è necessario inserire i propri dati nell’area riservata, e il sito istituzionale di Aci Sport, che richiede il medesimo adempimento. È fondamentale agire tempestivamente, poiché superata la scadenza odierna, non sarà più possibile completare la registrazione e partecipare all'evento.

Il tracciato e il programma dettagliato

Il percorso della Rieti Terminillo si conferma un banco di prova di assoluto rilievo.

Con partenza dalla storica “colonnina” di Lisciano, a 550 metri sul livello del mare, e arrivo a Pian de Valli, a 1.579 metri di altitudine, il tracciato si sviluppa per 13,450 chilometri in un’unica manche. Presenta un dislivello di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%. Quattro tornanti e due chicane spezzano tratti ad alta scorrevolezza tecnica, per una media di gara che solo i migliori sanno interpretare al meglio, rendendo la cronoscalata reatina una delle prove più selettive ed impegnative d’Europa.

Il programma della manifestazione è intenso e prevede diverse fasi. Il 10 luglio saranno dedicate le verifiche tecniche e sportive, momenti cruciali per garantire la sicurezza e la regolarità delle vetture.

L’11 luglio si svolgeranno le prove ufficiali di ricognizione, che permetteranno ai piloti di familiarizzare con le peculiarità del percorso. Infine, il 12 luglio si terrà la gara vera e propria, dove le vetture si sfideranno sul cronometro lungo le pendici del Monte Terminillo. L'evento attirerà migliaia di spettatori lungo il percorso e godrà di un'ampia copertura mediatica su tutti i canali TV e streaming di Aci Sport.

Una storia di passione e tradizione

La Rieti Terminillo, conosciuta anche come Coppa Bruno Carotti, è una delle cronoscalate più importanti e storiche del motorsport italiano. Il suo tracciato, apprezzato per la sua tecnicità e impegno, è utilizzato per competizioni automobilistiche in salita fin dal lontano 1939.

L'evento, giunto alla sua 61ª edizione, è dedicato alla memoria di Bruno Carotti dal 1966, un tributo che ne sottolinea la profonda tradizione.

Questa manifestazione va oltre la semplice competizione sportiva, assumendo un ruolo significativo per il territorio. Coinvolge attivamente la comunità locale, generando importanti ricadute su sport, cultura, turismo ed economia. Il presidente dell’Automobile Club Rieti, Alessandro de Sanctis, ha ribadito l’importanza dell’appuntamento: «La Rieti Terminillo è una gara che seleziona i migliori, per caratteristiche del tracciato e per il livello di preparazione richiesto. Invitiamo tutti i piloti che ancora non lo avessero fatto a completare oggi stesso le iscrizioni: desideriamo che nessun protagonista resti escluso da un appuntamento che rappresenta una pagina viva della storia dell’automobilismo italiano».