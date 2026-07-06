La 61a edizione della storica cronoscalata automobilistica Rieti-Terminillo si avvia verso la chiusura delle iscrizioni, come annunciato dagli organizzatori. Questo evento, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di automobilismo sportivo, si svolge nella provincia di Rieti e attira ogni anno numerosi partecipanti da tutta Italia, confermando la sua importanza nel panorama delle competizioni nazionali.

La gara, che tradizionalmente si snoda lungo il suggestivo percorso che unisce la città di Rieti alla località montana del Terminillo, celebra quest'anno la sua sessantunesima edizione.

Gli organizzatori hanno ribadito l'urgenza per i piloti interessati a iscriversi, sottolineando che le procedure di registrazione si chiuderanno a breve, invitando a completare l'iter senza indugi per assicurarsi un posto in griglia e partecipare a questa prestigiosa competizione.

L'Edizione 2026: Partecipanti e Sicurezza

L'edizione 2026 della Rieti-Terminillo si preannuncia ricca di emozioni, con la partecipazione di numerosi equipaggi e un mix affascinante di auto storiche e moderne. La manifestazione è rinomata per il suo tracciato panoramico e tecnico, che offre una sfida avvincente sia ai piloti più esperti che ai nuovi volti della competizione. Un aspetto fondamentale per gli organizzatori è la sicurezza: è stato predisposto un piano dettagliato per assicurare che lo svolgimento della gara avvenga in condizioni ottimali, garantendo la massima protezione per tutti i partecipanti e il pubblico presente lungo il percorso.

La Lunga Tradizione della Cronoscalata

Con una storia che si estende per oltre sei decenni, la cronoscalata Rieti-Terminillo si conferma come una delle più longeve e prestigiose gare automobilistiche in salita del panorama italiano. Il suo percorso non è solo una prova di abilità, ma anche un viaggio attraverso i paesaggi suggestivi della provincia di Rieti, regalando agli spettatori un spettacolo unico e indimenticabile. Nel corso degli anni, la competizione ha attratto una vasta schiera di partecipanti, da campioni affermati a semplici appassionati, cementando il suo ruolo insostituibile nel calendario motoristico nazionale e la sua fama tra gli eventi di automobilismo.