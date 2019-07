In quella che è l’area urbana e residenziale del quartiere Colli Aminei di Napoli, sorge uno spazio verde dall'immensa bellezza: il Parco del Poggio. Si tratta di un parco urbano inaugurato agli albori degli anni 2000 con l’obiettivo di rivalutare la zona e fornire ai residente uno spazio verde per trascorrere delle ore all’aria aperta. All’interno del parco è presente un’area giochi per i più piccoli, completa di ogni attrezzatura, anche se al momento purtroppo si trovano in uno stato di disuso e dismesse.

Il parco è dotato di un lago artificiale semicircolare all’interno del quale figura una piattaforma utilizzata per raffigurazioni teatrali, spettacoli musicali e proiezioni di cinema all’aperto durante il periodo estivo.

Domenica Aperipark al Parco del Poggio di Napoli

Attualmente, causa motivi legati all’assenza di fondi e ad un’amministrazione inadeguata, il parco del poggio è stato ufficialmente riaperto dopo quasi 8 mesi di chiusura, date le numerose problematiche legate al pericolo di caduta alberi, alla mancata manutenzione delle strutture per i bambini e all’inadeguata gestione del parco stesso.

Più volte i cittadini della zona hanno manifestato davanti al parco per dare un segnale alle autorità locali e cercare delle risposte. Risposte che purtroppo non sono arrivate dall'amministrazione che è rimasta silente. Per far fronte a queste problematiche e restituire ai cittadini e ai residente della zona il loro polmone verde, per domenica 7 luglio a partire dalle ore 19:00 è stata organizzata una raccolta fondi per ripristinare la massima efficienza del parco e la messa in sicurezza dell’area giochi per i bambini.

Chiunque è libero di partecipare all’evento e la partecipazione è ovviamente gratuita. Essendo l’evento, di natura sociale, volto alla rivalutazione e valorizzazione del polmone verde, è comunque gradita una sottoscrizione facoltativa e volontaria per aiutare la raccolta fondi. Il ricavato della serata sarà donato interamente alla municipalità per i lavori di ripristino dell’aria giochi e di ristrutturazione del parco.

Sarà un’occasione unica per stare insieme e socializzare.

L'evento è organizzato con il Patrocinio della Municipalità 3 (Stella, San Carlo all’Arena) e grazie alla collaborazione della rete commercianti Colli Aminei 3.0 (AICAST) e di Hart cinema.

L'evento sarà animato con un Dj set che vedrà l'alternarsi di diversi DJ della zona, posto al centro del parco nel laghetto artificiale e si esibiranno diversi Dj, tra cui: Juliene Sandre, Dave Mass, Sapiens. L'ingresso è gratuito e non ci sono restrizioni di età o di altri tipi.