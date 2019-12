Il Napoli, dopo l'esonero di Carlo Ancelotti, si appresta a fare il suo esordio in campionato con il nuovo tecnico in panchina: Gennaro Gattuso. Si tratta della prima esperienza di panchina per Gattuso dopo l'esonero dal Milan, sua ex squadra. Un test importante per dimostrare al mondo che il Napoli può ancora risorgere dopo il catastrofico inizio di campionato, nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il match pomeridiano contro il Parma, alle ore 18:00 allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, sarà dunque un banco di prova molto importante per i partenopei, per scacciare via i fantasmi del passato e mettere una pietra sopra a quanto accaduto finora.

Per celebrare questo nuovo inizio il Napoli ha deciso di scendere in campo indossando una divisa molto speciale. Un'edizione limitata che sarà dedicata alla città di Napoli, con colori e disegni del tutto inediti.

Il Napoli indossa la nuova maglia

L'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è un giorno molto speciale per i tifosi azzurri, segna la fine definitiva dell'era Ancelottiana e l'inizio di quella di "Ringhio". L'avversario da affrontare non è tra i più determinati e forti del campionato, parliamo del Parma di Roberto D'Aversa.

Tuttavia in questo momento storico entrambi i club si trovano a pari punti nella classifica generale della Serie A: 21 punti, con il Napoli in settima posizione e il Parma in ottava posizione. Un test importante che vedrà il Napoli scendere in campo con un nuovo modulo: il 4-3-3. Un modulo tanto caro al popolo napoletano perché adottato da Maurizio Sarri nei suoi 3 anni di permanenza a Napoli e poi dimenticato dall'arrivo di Ancelotti e del suo 4-4-2. Ma Napoli-Parma non è solo il giorno dell'esordio di Gattuso ma anche quello di una nuova divisa per il Napoli.

Infatti, come riporta il quotidiano 'Il Corriere del Mezzogiorno' nella sua edizione odierna, i partenopei oggi dovrebbero scendere in campo indossando una divisa del tutto inedita, mai vista prima: si chiamerà 'Napoli District'. Questa nuova maglia celebra la città di Napoli, dalla quale prende il nome 'district'. Sul fronte della maglia saranno infatti disegnati, in una mappa ben dettagliata, tutti i distretti e i quartieri di Napoli di un colore più chiaro. La maglia sarà di colore nero scuro e di un grigio chiaro, con dei contrasti sui bordi.

La 'N' sul petto, da sempre di colore bianco, sarà, per la prima volta, di colore nero su uno sfondo azzurro. Una novità in casa Napoli dopo la camiseta camouflage e quella color jeans. I pantaloncini saranno dello colore della maglia, un nero scuro misto al grigio.