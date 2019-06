L’evento “Albanova Games”, è la prima edizione di un progetto a lungo termine che nasce con l’obiettivo di promuovere l’immagine del territorio dell’Agro Aversano, molto spesso denigrato o lasciato a se stesso, attraverso una serie di attività sportive e non che coinvolgono i giovani dello stesso territorio favorendo l’aggregazione sociale. L'evento ha uno scopo specifico: la rivalutazione del territorio che un tempo apparteneva alla camorra dei casalesi.

Un progetto di rivalutazione e rinascita che garantirà sostegno per le famiglie della "terra dei fuochi". L'esigenza nasce dalle numerose richieste avanzate dai giovani locali che per svolgere attività sportive di qualunque tipo sono costretti a spostarsi nei paesi limitrofi, riducendo ricchezza e spessore del loro territorio.

Il progetto per rivalutare il territorio

Gli “Albanova Games” sono promossi da tre organi giovanili territoriali sotto il patrocinio di uno regionale: il Forum Regionale dei Giovani:-Wake-Up, associazione di promozione sociale che nasce ed opera a San Cipriano d’Aversa a favore di tutti i cittadini del territorio con lo scopo di trasmettere il senso di unione e coesione giovanile, attraverso attività ed eventi a sfondo ricreativo, attività sportive e culturali che coinvolgono tutto il territorio; -Il Forum dei Giovani Casal di Principe è un organo consultivo di partecipazione giovanile composto da giovani residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Albanova Games a San Cipriano D'Aversa - Area Mercato

-Fare Ambiente Casapesenna è un movimento culturale e ambientalista rivolto all'adozione di provvedimenti e misure idonee alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

Il programma

L’evento si svolgerà dal 15 al 28 Luglio 2019 presso l ’area mercato del comune di San Cipriano d’Aversa (CE) sita in via Campo d’Isola. La scelta di questa “location” non è casuale in quanto rappresenta uno dei luoghi più ampi e meglio collocati dell’intero territorio.

La sua estensione permette un buon dislocamento di tutte le attività e la sua posizione garantisce a tutti di poter raggiungere facilmente il luogo dell’evento.

Le attività previste all’interno della manifestazione sono di carattere sportivo tra cui: tornei di Ping Pong, Calcio Tennis, Beach Volley, Street Soccer.

Tutte le attività saranno allestite secondo i canoni ed il regolamento di ognuna di essa e saranno, soprattutto, rese sicure attraverso attrezzature regolamentari.

Inoltre all’interno dell’area ci sarà uno spazio dedicato ai volontari della Croce Rossa Italiana che vigilerà sulle manifestazioni per garantirne il regolare svolgimento in totale sicurezza. L’intera manifestazione, infine, sarà accompagnata da stand pubblicitari ed informativi, di vendita di prodotti alimentari, bevande e qualsiasi altro prodotto utile alla riuscita dell’evento e idoneo agli scopi del progetto.

Durante tutta a durata degli Albanova Games, ci saranno delle manifestazioni canore e musicali.