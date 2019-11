La Campania si classifica come prima regione che sperimenterà il nuovo sistema contactless, lo strumento per i pagamenti digitali da utilizzare nel trasporto pubblico. La rivoluzione dei pagamenti digitali parte da Napoli, la prima città italiana ad adottare il contactless nei pagamenti rapidi dei biglietti di: metropolitana, autobus, treni e funicolare.

A Napoli si viaggia con contactless

La novità sui pagamenti digitali nel trasporto pubblico è avvenuta dopo l'accordo tra Sia e il Consorzio Unico Campania.

Il progetto in via sperimentale partirà verso la metà del 2020. L'ingresso del contactless è previsto nelle città di Napoli, Salerno, Avellino e province.

In queste città i biglietti per il pagamento dei mezzi pubblici locali potranno avvenire attraverso l'utilizzo delle carte di credito e di debito contactless. Il nuovo sistema di pagamento consente ai cittadini e turisti di utilizzare carte provviste di tecnologia NFC idonee al pagamento del biglietto per il trasporto nella rete metropolitana dell'intera città, che comprende: ferroviaria, funicolare e autobus.

Il rinnovamento, che colpisce in primis i cittadini e i turisti, come clienti dell'azienda di trasporto pubblico. Ben presto il denaro liquido per pagare i biglietti per il metrò sarà solo un ricordo.

Contactless la rivoluzione nei pagamenti del trasporto pubblico

Molto probabilmente il sistema sarà supportato con app su smartphone e dispositivi wearable. In più, sempre per facilitare il trasporto dei cittadini e dei turisti sarà possibile pagare con la propria carta di credito. Un sistema che velocizza i tempi di acquisto dei biglietti per il trasporto, e non solo consente ai consumatori di poter beneficiare di tariffe scontate in base alla mole dei viaggi fatti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pubblica Amministrazione Curiosità

Il direttore marketing &sales di Sia, Eugenio Tornaghi, specifica che il sistema contactless inserito nella Pubblica Amministrazione per il pagamento dei trasporti pubblici è una novità mondiale.

L'ordine di Unico Campania: trasparenza e investimenti

Al momento il Consorzio Unico Campania ingloba più di 17 società di trasporto pubblico, ed è stato tra i promotori del nuovo progetto che includesse l'accesso alle tariffe in modo agevolato per i clienti dei mezzi pubblici.

Il presidente di Unico Campania, Gaetano Ratto si dice pronto a sostenere nuovi investimenti insieme con la Regione Campania per finanziare lo sviluppo tecnologico che porti a garantire una maggiore trasparenza nell'amministrazione per la società trasportatrice, e non solo, punta a renda facile e fluido l'uso per i clienti delle carte di credito e di debito contactless per il pagamento dei biglietti per i mezzi pubblici.