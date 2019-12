A partire dal primo pomeriggio di giovedì scorso, 19 dicembre 2019, un violento nubifragio si è abbattuto su tutta la Campania, in particolar modo nel napoletano e nella zona dell'hinterland dell'agro nolano. La 'bomba d'acqua' ha creato disservizi ai cittadini, alcuni dei quali hanno subito il distacco della fornitura dell'energia elettrica all'interno delle proprie abitazioni o esercizi commerciali e disagi agli utenti della strada.

Il maltempo mette in ginocchio la provincia di Napoli

Il maltempo di queste ore ha messo letteralmente in ginocchio numerosi paesi.

Viabilità compromessa e traffico in tilt a causa di pozzanghere e arterie viarie letteralmente allagate a causa della pioggia. Anche i mezzi di trasporto pubblici hanno subito notevoli ritardi nelle corse. Il tratto della strada statale 268, che collega Napoli all'agro nocerino-sarnese, compreso tra i comuni di Nola e Ottaviano (Città metropolitana di Napoli) è stato interdetto alla circolazione stradale per alcune ore, con uscita obbligatoria allo svincolo di Somma Vesuviana. Una tempesta vera e propria, di quelle che non si vedevano da tempo.

Fortunatamente nel conto dei danni non si sono riportati incidenti a persone, ma solo danni a mezzi o cose, considerato che con una portata d'acqua simile a quella che è caduta nella giornata di giovedì il rischio di incidenti stradali è stato molto elevato. Pericolo anche per edifici ed infrastrutture pubbliche, sopratutto quelle di meno recente costruzione.

Maltempo, strade come fiumi in piena e scuole chiuse

I quasi tutti i comuni della provincia di Napoli e dell'area del vesuviano-nolano si sono verificati inconvenienti e problemi a causa degli allagamenti dovuti alle copiose precipitazioni che hanno reso impossibile la regolare routine e le attività quotidiane per i cittadini. In particolar modo nella città di Nola sono sono numerose le strade diventate vere e propri fiumi in piena, con dozzine di persone che sono rimaste 'intrappolate' all'interno dei propri veicoli.

Sulla strada statale Variante 7 bis è sprofondato un tratto del manto stradale, lasciando bloccati due auto-articolati. Scenario simile anche nel comune di Poggiomarino, dove il primo cittadino, la sindaca Annunziata Pantaleone, ha ordinato la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado a causa dell'allerta meteo diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Campania per la giornata di ieri, sabato 21 dicembre 2019. A Castellammare di Stabia l'intero lungomare, compresa la villa comunale, sono diventati completamente impraticabili, complice anche l'alta marea con le acque molto mosse.