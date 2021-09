Il big match tra Napoli e Juventus, giocato sabato scorso nel capoluogo campano poteva risultare fatale per un anziano supporter partenopeo di 75 anni, l'emozione per un gol vittoria segnato allo scadere, o quasi, può anche giocare brutti scherzi.

Un malore causato dall'eccessiva gioia per il gol di Koulibaly

Nella serata di sabato scorso, intorno alle ore 20, come riferisce l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" tramite la sua pagina Facebook, un uomo di 75 anni residente a Napoli, quartiere Scampia, avrebbe avuto un attacco cardiaco in seguito alla vittoria del Napoli contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Gli istanti dopo il gol di Kalidou Koulibaly che, segnando quasi al fotofinish dell'incontro allo Stadio Diego Armando Maradona, ha regalato il successo alla squadra di Spalletti e a tutti i tifosi napoletani, sono risultati di grande impatto per l'anziano tifoso; tanto da farlo esultare in maniera talmente intensa da creargli un arresto cardiaco e farlo accasciare al suolo.

L'imminente arrivo dei soccorsi ha evitato la tragedia

Come riferito dall'associazione in questione tramite i suoi profili social; dopo un allarme lanciato alla centrale operativa intorno alle 20 di sabato 11 settembre, l'ambulanza si è subito messa in moto per salvare la vita all'uomo e, una volta giunta sul posto pochi minuti dopo la comunicazione, ha salvato la vita all'anziano grazie al preziosissimo aiuto del defibrillatore.

I medici - si legge - grazie alle necessarie manovre di primo soccorso e di rianimazione, hanno ristabilito la normale attività cardiaca del paziente. L'uomo, dopo l'inizio dei soccorsi, ha riacquisito la lucidità nel giro di una ventina di minuti: il respiro e il battito cardiaco si sono fortunatamente rimessi in sesto. In seguito l'uomo è stato anche portato all'Ospedale Cardarelli per ulteriori accertamenti e per ricevere altro soccorso.

Lo spavento per il nucleo familiare è stato fortissimo, ma come afferma l'associazione, e anche la nostra Redazione si sente di condividere appieno: "La vittoria più bella è quella contro la morte".

Il calcio, per quanto spettacolo e passione regali; spesso e volentieri è purtroppo uno sport in cui regna tanta, troppa tensione e in particolar modo una rivalità tra tifosi che, con il passare degli anni sta sfociando sempre più in una questione di vita o di morte. Numerosi, negli ultimi anni, sono stati gli episodi in cui si sono verificati scontri, razzismo sugli spalti, il tutto condito addirittura anche da tifosi che hanno perso la vita.