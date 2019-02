Annuncio

Al termine della serata degli Oscar, i look dei presenti sul red carpet sono stati apprezzati, criticati e commentati sui social network.

I look delle donne

Per le donne questo è stato l'anno dei contrasti dei colori bianco e nero, dei colori pastello e delle linee soft. L'attrice Melissa McCarthy per esempio ha scelto il pantalone al posto del vestito, risultando comunque molto elegante. C'è stato chi ha optato per dei toni più chiari, tendenti al bianco, come la candidata all'Oscar Amy Adams, che con il suo vestito ha ricordato molto le dive anni '30. Uno stile un pò più 'bon-ton' invece quello scelto da Emilia Clarke, che ha scelto un color lilla, il quale risultava essere perfettamente armonioso anche con il trucco e l'acconciatura.

Da uno stile classico come quello della Clarke si è passati poi ad uno più iconico come quello dell'attrice Glenn Close, che ha incantato tutti con un lungo abito d'oro. Un vestito dal taglio particolare, è vero, ma estremamente azzeccato per lei e per il suo charme. Bellissima anche Charlize Theron, da standing ovation. L'attrice, volto di Dior, con il suo look ha voluto sorprendere tutti, riuscendoci. Come sempre la Theron si è presentata con un caschetto carrè nero, il corpo scultoreo e un abito celeste pastello con una grande scollatura sulla schiena.

Emma Stone potrebbe aver fatto bene a mettere un abito lungo perché più adatto all'occasione. Nemmeno la linea del vestito le ha reso giustizia, non dandole l'opportunità di mettere in mostra il suo corpo minuto e longilineo.

Particolarmente interessante il look scelto da Jennifer Lopez, che si è presentata al Dolby Theatre con un abito corto. Nulla di sobrio, ma è perfetto per le sue forme e per il carattere.

Delusione per Lady Gaga. La cantante era la più attesa anche per il look. Non particolarmente gradevole il suo abito nero da 'semi-sirena' con guanti annessi. Il vestito era un misto di ornamenti, senza una linea di coerenza. Da lei tutti si aspettavano qualcosa di davvero grandioso visti i precedenti, ma così non è stato.

I look degli uomini

Per quanto riguarda gli uomini invece molte note positive. Ben vestiti i ragazzi del cast di Bohemian Rapsody, che hanno scelto un look moderno e giovanile, rimanendo però su un gusto classico.

Molto elegante anche Chris Evans, l'attore con giacca in velluto era molto elegante e allo stesso tempo diverso dagli altri.

Dopo molta attesa è arrivato anche Rami Malek. Accompagnato dalla compagna, conosciuta proprio sul set, l'uomo era visibilmente emozionato. Lei perfetta con colori decisi e abito lungo, lui ben vestito, con smoking e papion. Infine, poco dopo, è arrivato bello e innamorato anche Bradley Cooper. Accompagnato dalla moglie, la modella Irina Shayk, l'uomo si è fatto fotografare per diversi minuti. Lei che come sempre ha lasciato tutti senza fiato, optando per un abito più casto e semplice dal colore nero. Cooper invece ha scelto un look elegante ma leggermente trasandato. Barba incolta e capelli più lunghi del solito sono serviti, forse, a rappresentare al meglio il film che lo ha candidato come 'Miglior Attore protagonista'.