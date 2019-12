La Juventus, ieri, non è riuscita a battere la Lazio e ad aggiudicarsi la Supercoppa Italiana: il trofeo è così andato ai biancocelesti.

I bianconeri sono apparsi sottotono e molti tifosi si aspettavano qualcosa in più, ma in quel di Riad sono emersi più difetti che pregi. L'ambiente della Juve non è abituato a perdere e la delusione al termine della gara contro la Lazio era tanta.

Uno dei più delusi era sicuramente Cristiano Ronaldo. CR7 è stato uno dei pochi a salvarsi nella disfatta di ieri e proprio da un suo tiro è arrivato il momentaneo pareggio di Paulo Dybala.

Al termine della gara, il fenomeno portoghese era visibilmente arrabbiato e si è subito tolto la medaglia che gli è stata consegnata durante la premiazione.

Dunque, Cristiano Ronaldo non ha preso bene questa sconfitta, ma come si sa, lui è uno che non molla mai e di certo saprà metabolizzare la delusione: questa sconfitta gli potrebbe dare ancora più forza per raggiungere nuovi importanti traguardi.

Bisogna incanalare la delusione

Queste vacanze di Natale serviranno alla Juventus per riposare e smaltire la delusione per la sconfitta patita contro la Lazio.

I bianconeri avranno modo di sbollire la rabbia e, fra qualche giorno, si ritroveranno per riprendere la preparazione in vista delle prossime gare. Il 2020 porterà molti impegni e di certo Cristiano Ronaldo e compagni vorranno farsi trovare pronti.

CR7 non ama perdere e in particolar modo non ama farsi sfuggire i trofei. Per questo motivo, ieri sera, la delusione del portoghese, per non aver conquistato la Supercoppa, era palpabile. Questo passo falso, però, servirà a Cristiano Ronaldo per avere ancora più fame e ancora più stimoli. La sua grande voglia di vincere dovrà fare da traino anche per i suoi compagni, i quali adesso dovranno metabolizzare e incanalare al meglio la rabbia per una sconfitta che brucia.

Sarri è chiamato a trovare nuove soluzioni

La Juventus, dopo la gara di Supercoppa, si godrà un po' di riposo.

I bianconeri festeggeranno il Natale con le rispettive famiglie. La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per il 30 dicembre. Lunedì prossimo, la Juve tornerà, nel pomeriggio, al JTC e Maurizio Sarri e i suoi ragazzi dovranno analizzare quanto è successo ieri, affinché non si ripeta. Il tecnico dovrà probabilmente trovare nuove soluzioni e soprattutto dovrà cercare di capire come mai la squadra subisce così tanti gol.

La Juve deve migliorare e la "rivoluzione sarriana" dovrà portare qualcosa di nuovo, perché se fino ad ora i risultati non sono mancati, c'è anche la sensazione che forse non sia ancora scattata quella giusta scintilla. I bianconeri altalenano grandi prestazioni a partite meno convincenti, perciò nel 2020 la squadra dovrà cercare di trovare più continuità.