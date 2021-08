La Juventus ha pareggiato la prima partita di campionato contro l'Udinese col risultato di 2-2. Un risultato inaspettato soprattutto in considerazione del 2-0 con cui aveva chiuso il primo tempo grazie ai gol di Dybala e Cuadrado. Decisive una prestazione non all'altezza dei bianconeri nel secondo tempo ma anche i due errori evidenti di Szczesny, che ha prima causato il rigore a favore dei friulani e poi ha servito involontariamente l'assist all'Udinese per il gol del pareggio. Nonostante questo, gran parte degli addetti ai lavori considera la Juventus una delle favorite, se non la favorita principale, per la vittoria del campionato.

Uno di questi è Beppe Bergomi, che in una recente intervista ha dichiarato che il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus e l'acquisto di Locatelli potrebbero rivelarsi decisivi per la vittoria del campionato. L'ex difensore ha anche aggiunto che l'Inter si è indebolita con le cessione di Hakimi e Lukaku. Secondo Bergomi peserà soprattutto la cessione della punta belga, un leader emotivo in nerazzurro.

'Juventus favorita per lo scudetto'

"La Juventus è la favorita per lo scudetto, con Locatelli il centrocampo è sistemato". Queste le dichiarazioni di Bergomi in riferimento al campionato italiano. Nell'intervista, arrivata prima di Udinese-Juventus (finita 2-2), l'ex difensore ha sottolineato che l'arrivo di Allegri in bianconero è molto importante perché è "un tecnico che fa la differenza".

In merito all'Inter ha invece sottolineato che è più debole dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku. Nonostante questo però, secondo Bergomi la società nerazzurra ha lavorato bene acquistando Dumfries dal Psv e Dzeko dalla Roma. Ha poi aggiunto: "Serve un'altra punta che dia profondità, se la trova resta competitiva per lo scudetto, ma se si qualificherà alla Champions League avrà fatto il suo".

Udinese-Juventus 2-2, Inter-Genoa 4-0

Nella prima giornata di campionato la Juventus ha pareggiato 2-2 contro l'Udinese. Una partita in cui gli uomini di Allegri non hanno brillato dal punto di vista di gioco, partita condizionata anche dai due errori di Szczesny che hanno permesso all'Udinese di pareggiare. Ottima invece la prestazione dell'Inter contro il Genoa.

Vittoria per 4-0 contro i liguri grazie ai gol di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. Nella prossima giornata di campionato gli uomini di Inzaghi saranno impegnati venerdì 27 agosto allo stadio Bentegodi di Verona. La Juventus invece sfiderà all'Allianz Stadium di Torino l'Empoli.