Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore.

Tra le tante ipotesi sull'evoluzione delle vicende della serie pomeridiana di Rai 1, una in particolare riguarda la figura di Giuseppe Amato: l'uomo è andato in Germania dopo essere stato messo all'angolo dalla moglie.

Agnese aveva scoperto la verità sulla seconda famiglia di Giuseppe, mettendolo di fronte a un ultimatum: raccontare ogni dettaglio ai figli o partire e andarsene. Il capofamiglia Amato ha deciso di prendere il primo volo per la Germania, convinto che i figli avrebbero continuato ad amarlo nonostante la distanza.

Quello che Giuseppe non sa è che Agnese ha rivelato a Tina e Salvatore la sua relazione con Petra e sembrerebbe che i ragazzi abbiano ora preso le parti della mamma, accusando il padre di aver abbandonato e tradito la famiglia.

Il Paradiso delle Signore: Giuseppe potrebbe tornare a Milano

Nel dettaglio, stando ai rumor su Il Paradiso delle Signore, non si può escludere un possibile ritorno di Giuseppe in città: l'uomo potrebbe essere stato ingannato da Petra e Gerolamo sull'identità del presunto figlio dell'ex capo magazziniere del Paradiso e per tale ragione, l'Amato sarebbe pronto a ritornare dalla sua famiglia. Inoltre, ora che sia Tina che Salvatore conoscono nello specifico i motivi della partenza del padre, Giuseppe potrebbe reagire all'eventuale paura di perdere l'affetto dei figli e fare tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia.

Ogni sua azione, infatti, è sempre stata mirata a proteggere e assicurare il bene dei suoi ragazzi e Giuseppe non riuscirebbe mai ad accettare di passare ai loro occhi per un cattivo genitore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese vivrà a pieno il suo rapporto con Armando

Nelle anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore è stato rivelato che Agnese, dopo essersi confidata con Tino e Salvatore, è pronta a coltivare i suoi sentimenti per Armando Ferraris.

Ciò implica una rottura definitiva con il marito Giuseppe e potrebbe impedirgli di ritornare a casa. La sarta del Paradiso non è disposta a rischiare di perdere la sua felicità ora che i figli l'appoggiano nel costruire un rapporto sereno con Ferraris ed è probabile che non accetterà mai di ritornare al fianco dell'uomo con cui ha messo su famiglia.

Tuttavia, si sa che nella soap de Il Paradiso delle Signore tutto può accadere ed è ancora presto per essere certi di cosa riserva il futuro alla famiglia Amato

Per scoprire cosa succederà tra Giuseppe, Agnese e Armando bisognerà attendere le prossime puntate della serie, che andranno avanti fino a maggio 2022.

Giuseppe ha agito per il bene dei figli: parla l'attore Nicola Rignanese

Durante un'intervista, l'attore Nicola Rignanese, interprete di Giuseppe Amato, ha rivelato che ogni azione fatta dal suo personaggio era in buona fede: il principale obbiettivo di Giuseppe rimane quello di essere un buon genitore agli occhi di Tina e Salvatore ed è proprio per questa ragione che è partito per la Germania senza raccontare la verità ai figli.

Prima di parlare di Petra, l'uomo vuole assicurarsi che il figlio avuto con l'amante esista davvero e per farlo deve necessariamente vederlo di persona. L'aver tenuto nascosto la faccenda a Tina e Salvatore, tuttavia, potrebbe ritorcergli contro, dal momento che i ragazzi si sentono traditi ora che Agnese ha raccontato loro la verità. Come reagirà Giuseppe quando verrà a conoscenza di aver perso la fiducia dei figli? Riuscirà a tornare a Milano per spiegarsi e ottenere il loro perdono? Tutti questo sarà chiarito solo nelle prossime settimane.